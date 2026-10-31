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13 से 41 करोड़ पहुंची सारा अली खान की नेटवर्थ, एक फिल्म के लिए लेती हैं मोटी फीस
सारा अली खान की नेटवर्थ करोड़ों में है और वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. फिल्मों की फीस से लेकर महंगी गाड़ियों तक, एक्ट्रेस की कमाई के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
बॉलीवुड में सारा अली खान ने अपनी फिल्मों के दम पर अच्छी पहचान बनाई है. एक्टिंग के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से भी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 13 करोड़ से 41 करोड़ रुपये हो गई है.
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Published at : 31 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
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