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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड13 से 41 करोड़ पहुंची सारा अली खान की नेटवर्थ, एक फिल्म के लिए लेती हैं मोटी फीस

13 से 41 करोड़ पहुंची सारा अली खान की नेटवर्थ, एक फिल्म के लिए लेती हैं मोटी फीस

सारा अली खान की नेटवर्थ करोड़ों में है और वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. फिल्मों की फीस से लेकर महंगी गाड़ियों तक, एक्ट्रेस की कमाई के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Oct 2026 04:54 PM (IST)
सारा अली खान की नेटवर्थ करोड़ों में है और वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. फिल्मों की फीस से लेकर महंगी गाड़ियों तक, एक्ट्रेस की कमाई के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

बॉलीवुड में सारा अली खान ने अपनी फिल्मों के दम पर अच्छी पहचान बनाई है. एक्टिंग के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से भी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 13 करोड़ से 41 करोड़ रुपये हो गई है.

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सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. सारा की नेटवर्थ करोड़ो में हैं. फिल्मों में काम करने के साथ-साथ एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी कमाई करती हैं.
सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. सारा की नेटवर्थ करोड़ो में हैं. फिल्मों में काम करने के साथ-साथ एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी कमाई करती हैं.
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India Times के मुताबिक, सारा अली खान की मौजूदा नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये है. साल 2019 में सारा की कुल संपत्ति करीब 13 करोड़ रुपये बताई गई थी.
India Times के मुताबिक, सारा अली खान की मौजूदा नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये है. साल 2019 में सारा की कुल संपत्ति करीब 13 करोड़ रुपये बताई गई थी.
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साल 2021 में ये बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, 2025 में उनकी नेटवर्थ करीब 24 करोड़ रुपये आंकी गई थी. अब ताजा अनुमान के मुताबिक, सारा अली खान की नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये पहुंच गई है.
साल 2021 में ये बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, 2025 में उनकी नेटवर्थ करीब 24 करोड़ रुपये आंकी गई थी. अब ताजा अनुमान के मुताबिक, सारा अली खान की नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये पहुंच गई है.
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एक्टिंग सारा अली खान की कमाई का बड़ा जरिया है. Asianet की रिपोर्ट के मुताबिक, वो एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
एक्टिंग सारा अली खान की कमाई का बड़ा जरिया है. Asianet की रिपोर्ट के मुताबिक, वो एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
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फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सारा अच्छी कमाई करती हैं. Asianet के मुताबिक, सारा एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सारा अच्छी कमाई करती हैं. Asianet के मुताबिक, सारा एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
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सारा अली खान के पास महंगी SUV कारों का कलेक्शन भी है. उनकी गाड़ियों में Mercedes-Benz G-Class G 350d और Jeep Compass शामिल हैं.
सारा अली खान के पास महंगी SUV कारों का कलेक्शन भी है. उनकी गाड़ियों में Mercedes-Benz G-Class G 350d और Jeep Compass शामिल हैं.
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वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान हाल ही में आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आ रही हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान हाल ही में आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आ रही हैं.
Published at : 31 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan

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