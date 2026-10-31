13 से 41 करोड़ पहुंची सारा अली खान की नेटवर्थ, एक फिल्म के लिए लेती हैं मोटी फीस

साल 2021 में ये बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, 2025 में उनकी नेटवर्थ करीब 24 करोड़ रुपये आंकी गई थी. अब ताजा अनुमान के मुताबिक, सारा अली खान की नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये पहुंच गई है.