ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस

Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस

Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.इससे जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

Written By : निशा शर्मा  | Updated at : 02 Nov 2026 07:56 AM (IST)

LIVE

Key Events
Shah Rukh Khan 61st Birthday Live Updates King Teaser Films Release Date Mannat know all Deatails Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
शाहरुख खान बर्थडे लाइव अपडेट्स
Source : instagram

Background

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज, 2 नवंबर को 61 साल के हो गए हैं. सुपरस्टार के बर्थडे के लिए पूरे देश में एक्साइटमेंट है. इस बीच किंग खान के देश-विदेश के फैंस और तमाम सेलेब्स एक्टर को बर्थडे विश कर रहे हैं. 

मन्नत की बालकनी से फैंस को ग्रीट करेंगे शाहरुख खान? 
जन्मदिन का जश्न सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है; प्रशंसक इस मौके पर 'मन्नत' के पास पहुंचने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे हैं. पुणे, महाराष्ट्र में शाहरुख के फैन एसोसिएशन ने शहर में 'किंग' के लिए अब तक का सबसे बड़ा 'फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो' (FDFS) सेलिब्रेशन आयोजित करने की घोषणा की है. हालाँकि, रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर इस बार भी फैंस को ग्रीट करने के लिए अपनी बालकनी में नहीं आएंगे. पिछले दो सालों से एक्टर ऐसा ही कर रहे हैं. 

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख खान के बर्थडे का ये जश्न अभिनेता के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग समय पर आ रहा है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' (2026)  की दुनिया भर में रिलीज में अब नौ सप्ताह से भी कम समय बचा है. इस फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद हैं. 
जन्मदिन की इस चर्चा के बीच, शाहरुख हाल ही में देर रात मुंबई में 'किंग' को डेडिकेट एक खास ट्रिब्यूट देखने निकले. अभिनेता बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर फिल्म की थीम पर आधारित एक बड़े से  डिस्प्ले देखने के लिए ड्राइव पर गए थे. उन्होंने 'X' (पहले ट्विटर) पर इस डिस्प्ले की तस्वीरें शेयर रते हुए, इस पहल के लिए गूगल जेमिनी थैंक्यू दिया और लिखा, "दोस्त हो तो गूगल जेमिनी जैसा. हमेशा 'किंग' के साइज जितना प्यार देने के लिए थैंक्यू यह फोटो लेने के लिए मुझे चुपके से ड्राइव पर निकलना पड़ा, हा हा."

शाहरुख खान की किंग का टीजर होगा रिलीज? 
इस बीच, ऐसी अटकलें भी तेज हैं कि 'किंग' के निर्माता शाहरुख के जन्मदिन पर एक खास टीज़र रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. उनके घर 'मन्नत' के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाए जाने के वीडियो और तस्वीरें सामने आने से इन चर्चाओं को और हवा मिल गई है. फैंस सोच रहे हैं कि क्या वहां टीजर को पेश किया जाएगा और दिखाया जाएगा.

किंग स्टार कास्ट
शाहरुख के अलावा, 'किंग' में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जहां बॉक्स ऑफिस पर इसका कड़ा मुकाबला रूसो ब्रदर्स की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से होगा, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

07:56 AM (IST)  •  02 Nov 2026

Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: मन्नत के बाहर सिक्योरिटी की गई टाइट

सोमवार को अभिनेता शाहरुख खान के जन्मदिन के जश्न से पहले, उनके घर 'मन्नत' के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि फैंस एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए वहां इकट्ठा हो गए हैं. अभिनेता के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. सोमवार तड़के जब प्रशंसक 'मन्नत' के बाहर पहुंचने लगे, तो पुलिसकर्मी गाड़ियों की जांच करते और भीड़ को नियंत्रित करते दिखेय खबरों के फैंस की भीड़ को संभालने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बांद्रा स्थित 'मन्नत' के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने वहां बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं. 

07:45 AM (IST)  •  02 Nov 2026

Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: आधी रात को बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 'किंग' की स्पेशल लाइटिंग देखने पहुंचे किंग खान

शाहरुख खान आधी रात को बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की थीम पर बेस्ड स्पेशल लाइटिंग शो को देखने पहुंचे थे. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Load More
Tags :
शाहरुख खान
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
45 की उम्र में सिंगल लाइफ जी रहीं धर्मेंद्र-हेमा की बेटी ईशा देओल, बचपन के दोस्त से की थी शादी
45 की उम्र में सिंगल लाइफ जी रहीं ईशा देओल, बचपन के दोस्त से की थी शादी
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने तीसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 450 करोड़ के पार हुई कमाई
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने तीसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 450 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
'फौजी' ही नहीं, शाहरुख खान ने इन Tv शोज में भी किया काम, फिर इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार
'फौजी' सहित शाहरुख ने इन शोज में किया काम, फिर इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan B'day: कभी दाल में एक्स्ट्रा पानी डालकर खाया, आज देश के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान
बर्थडे: कभी दाल में एक्स्ट्रा पानी डालकर खाया, आज देश के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत, देखें VIDEO
अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत, देखें VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
इंडिया
शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
शिक्षा
AICTE New Schemes 2026-27: इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
ट्रेंडिंग
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget