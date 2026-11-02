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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

फिल्ममेकर संजय गुप्ता की वर्सोवा स्थित घर में मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है. उनके निधन के बाद गुरु दत्त से लेकर परवीन बाबी तक उन सितारों की कहानियां चर्चा में हैं, जो अपने ही घर में मृत पाए गए थे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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फिल्ममेकर संजय गुप्ता की वर्सोवा स्थित घर में मौत की खबर ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया को झकझोर दिया है. उनके निधन के बाद बॉलीवुड की उन हस्तियों की कहानियां भी चर्चा में आ गई हैं, जिनकी मौत घर के अंदर हुई और काफी देर बाद उनके परिवार या करीबियों को इसकी जानकारी मिली.

इस लिस्ट में गुरु दत्त, परवीन बाबी और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम भी शामिल हैं.

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गुरु दत्त
हिंदी सिनेमा के शुरुआती और सबसे चर्चित मामलों में से एक फिल्ममेकर और एक्टर गुरु दत्त का है. 10 अक्टूबर 1964 को 39 साल की उम्र में वो पेडर रोड स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक की मौत नींद की गोलियों की ज्यादा मात्रा और शराब के सेवन की वजह से हुई थी. इस घटना को अक्सर आत्महत्या बताया जाता है. उस समय गुरु दत्त अपनी पत्नी और प्लेबैक सिंगर गीता दत्त से अलग होने के बाद फ्लैट में अकेले रह रहे थे.

संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

परवीन बाबी
हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी का  नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. 22 जनवरी 2005 को वो जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं. सोसायटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को सूचना दी थी कि परवीन ने दो दिनों से न तो दूध लिया था और न ही अखबार उठाया था. इसके बाद पुलिस डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट में दाखिल हुई. पड़ोसियों ने बताया था कि परवीन बाबी बहुत कम घर से बाहर निकलती थीं और उनसे मिलने भी कोई खास नहीं आता था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर, गला घोंटने या शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले. पुलिस के मुताबिक, वो डायबिटीज और बाएं पैर में गैंग्रीन की समस्या से जूझ रही थीं. 

संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

ओम पुरी
जनवरी 2017 में एक्टर ओम पुरी की मौत का मामला भी कुछ ऐसा ही था. 66 साल के ओम पुरी लोखंडवाला स्थित अपने अपार्टमेंट की रसोई में मृत पाए गए थे. उनका ड्राइवर उन्हें लेने घर पहुंचा था, तभी उसने उनका शव देखा. एक्टर के सिर पर चोट थी और फर्श पर खून भी पड़ा था. पुलिस ने उनकी मौत से जुड़े हालात की जांच की और घर के स्टाफ से पूछताछ भी की. बाद में उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई. 

संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

महेश आनंद
फरवरी 2019 में 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों में विलेन और सपोर्टिंग नेगेटिव किरदार निभाने वाले एक्टर महेश आनंद भी अपने वर्सोवा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. उस समय उनकी उम्र 57 साल थी. उनके घर में काम करने वाली महिला जब फ्लैट पहुंची, तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उनकी बहनों को सूचना दी गई और पुलिस व फायर ब्रिगेड को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया.

महेश आनंद का शव लिविंग रूम में मिला था और पास में शराब की एक बोतल रखी हुई थी. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक्टर को कई दिनों से नहीं देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए होंगे.

ब्रह्मा मिश्रा
दिसंबर 2021 में वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में ललित का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर ब्रह्मा मिश्रा अपने वर्सोवा के यारी रोड स्थित किराए के फ्लैट में मृत पाए गए थे. वो वहां अकेले रहते थे. पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खोला तो उनका शव बाथरूम में मिला.

संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव

रवींद्र महाजनी
वहीं, मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रवींद्र महाजनी भी 14 जुलाई 2023 को पुणे के तालेगांव दाभाड़े के पास अंबी गांव स्थित अपने किराए के फ्लैट में मृत पाए गए थे. 77 साल के रवींद्र करीब आठ महीने से वहां अकेले रह रहे थे. आशंका जताई गई थी कि शव मिलने से दो-तीन दिन पहले ही उनका निधन हो गया था. फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी. इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनका शव बरामद किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
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