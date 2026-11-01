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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना-सैफ, शाहिद-मीरा से लेकर काजोल तक, नीता अंबानी के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, देखें फोटोज

करीना-सैफ, शाहिद-मीरा से लेकर काजोल तक, नीता अंबानी के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, देखें फोटोज

नीता अंबानी के इस खास इवेंट में करीना कपूर-सैफ अली खान, काजोल और शाहिद कपूर-मीरा राजपूत समेत कई सितारे पहुंचे. सभी ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 01 Nov 2026 08:50 AM (IST)
नीता अंबानी के इस खास इवेंट में करीना कपूर-सैफ अली खान, काजोल और शाहिद कपूर-मीरा राजपूत समेत कई सितारे पहुंचे. सभी ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए.

नीता अंबानी ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में 'द लाइब्रेरी' की शुरुआत की है. ये एक ऐसी खास जगह है, जहां लोग किताबों के साथ बेहतरीन और कला-संस्कृति का भी आनंद ले सकते हैं. शनिवार को इसके लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. करीना कपूर से लेकर शाहिद कपूर तक, कई सेलेब्स अपने शानदार अंदाज में पहुंचे. आइए देखते हैं इवेंट की तस्वीरें.

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नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 'द लाइब्रेरी' के लॉन्च इवेंट में सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे. इस दौरान दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए और पैपराजी के सामने कई शानदार पोज दिए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 'द लाइब्रेरी' के लॉन्च इवेंट में सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे. इस दौरान दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए और पैपराजी के सामने कई शानदार पोज दिए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
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करीना कपूर इस इवेंट में डिजाइनर सब्यसाची के मेंस कलेक्शन की सिल्क पैस्ले प्रिंट शर्ट में नजर आईं. उन्होंने इसे डार्क फ्लेयर्ड ट्राउजर के साथ पेयर किया. वहीं, सैफ अली खान बेज रंग के क्लासिक सूट में काफी हैंडसम लगे. उन्होंने इसके साथ नेवी ब्लू शर्ट पहनी.
करीना कपूर इस इवेंट में डिजाइनर सब्यसाची के मेंस कलेक्शन की सिल्क पैस्ले प्रिंट शर्ट में नजर आईं. उन्होंने इसे डार्क फ्लेयर्ड ट्राउजर के साथ पेयर किया. वहीं, सैफ अली खान बेज रंग के क्लासिक सूट में काफी हैंडसम लगे. उन्होंने इसके साथ नेवी ब्लू शर्ट पहनी.
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इस इवेंट में काजोल ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने सैटिन फिनिश वाली ब्लैक फुल-स्लीव्स शर्ट को हाई-वेस्टेड बॉटम वियर के साथ पेयर किया. साइड-पार्टेड खुले बाल, न्यूड लिपस्टिक और सटल मेकअप ने उनके लुक को और भी एलिगेंट बना दिया.
इस इवेंट में काजोल ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने सैटिन फिनिश वाली ब्लैक फुल-स्लीव्स शर्ट को हाई-वेस्टेड बॉटम वियर के साथ पेयर किया. साइड-पार्टेड खुले बाल, न्यूड लिपस्टिक और सटल मेकअप ने उनके लुक को और भी एलिगेंट बना दिया.
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बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी इस इवेंट में नेवी ब्लू ब्लेजर में नजर आए, जिसे उन्होंने व्हाइट ओपन-कॉलर शर्ट और लाइट बेज ट्राउजर के साथ पेयर किया.
बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी इस इवेंट में नेवी ब्लू ब्लेजर में नजर आए, जिसे उन्होंने व्हाइट ओपन-कॉलर शर्ट और लाइट बेज ट्राउजर के साथ पेयर किया.
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सोहा अली खान इस इवेंट में ऑल-ब्लैक जंपसूट में नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट स्लीव्स वाले रैप-स्टाइल आउटफिट को मैचिंग ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया. लंबे डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स, लग्जरी रिस्ट वॉच और ब्लैक क्विल्टेड क्लच ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. वहीं, खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप में सोहा बेहद क्लासी और एलिगेंट लगीं.
सोहा अली खान इस इवेंट में ऑल-ब्लैक जंपसूट में नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट स्लीव्स वाले रैप-स्टाइल आउटफिट को मैचिंग ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया. लंबे डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स, लग्जरी रिस्ट वॉच और ब्लैक क्विल्टेड क्लच ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. वहीं, खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप में सोहा बेहद क्लासी और एलिगेंट लगीं.
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मनीष मल्होत्रा इस इवेंट में ऑल-ब्लैक इंडो-वेस्टर्न लुक में नजर आए. उन्होंने बंद गले वाली ब्लैक बटन-डाउन जैकेट को मैचिंग लूज-फिटेड ट्राउजर के साथ पेयर किया. अपने इस मिनिमल और क्लासी अंदाज में मनीष काफी शानदार लगे.
मनीष मल्होत्रा इस इवेंट में ऑल-ब्लैक इंडो-वेस्टर्न लुक में नजर आए. उन्होंने बंद गले वाली ब्लैक बटन-डाउन जैकेट को मैचिंग लूज-फिटेड ट्राउजर के साथ पेयर किया. अपने इस मिनिमल और क्लासी अंदाज में मनीष काफी शानदार लगे.
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शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ इस इवेंट में पहुंचे. मीरा पेस्टल ग्रे शेड की फ्लोरल प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं. हाई-नेकलाइन और पफ्ड स्लीव्स वाली इस ड्रेस को उन्होंने मैचिंग बेल्ट, व्हाइट क्लच और लग्जरी वॉच के साथ स्टाइल किया. वहीं, स्लीक बन और न्यूड मेकअप उनके लुक को एलिगेंट बना रहे थे.
शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ इस इवेंट में पहुंचे. मीरा पेस्टल ग्रे शेड की फ्लोरल प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं. हाई-नेकलाइन और पफ्ड स्लीव्स वाली इस ड्रेस को उन्होंने मैचिंग बेल्ट, व्हाइट क्लच और लग्जरी वॉच के साथ स्टाइल किया. वहीं, स्लीक बन और न्यूड मेकअप उनके लुक को एलिगेंट बना रहे थे.
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दूसरी ओर, शाहिद कपूर ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आए. उन्होंने ओपन-कॉलर शर्ट को मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर के साथ पेयर किया. दोनों ने अपने स्टाइलिश अंदाज से इवेंट में खूब ध्यान खींचा.
दूसरी ओर, शाहिद कपूर ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आए. उन्होंने ओपन-कॉलर शर्ट को मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर के साथ पेयर किया. दोनों ने अपने स्टाइलिश अंदाज से इवेंट में खूब ध्यान खींचा.
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नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 'द लाइब्रेरी' के लॉन्च इवेंट में ओरी भी छाए गए. इस दौरान वो सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ पोज देते नजर आए. ओरी हमेशा की तरह अपने यूनिक और स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए.
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 'द लाइब्रेरी' के लॉन्च इवेंट में ओरी भी छाए गए. इस दौरान वो सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ पोज देते नजर आए. ओरी हमेशा की तरह अपने यूनिक और स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए.
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राजकुमार राव भी इस इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पेयर की थी.
राजकुमार राव भी इस इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पेयर की थी.
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नीता अंबानी इस इवेंट में टैन-बेज कलर के को-ऑर्ड सूट में बेहद क्लासी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पफ्ड स्लीव्स वाली जैकेट को मैचिंग ट्राउजर और एम्ब्रॉयडर्ड टॉप के साथ पेयर किया. डायमंड ईयररिंग्स, बड़ी हीरे की अंगूठी और लग्जरी वॉच ने उनके लुक को और खास बना दिया. वहीं, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप में नीता अंबानी बेहद एलिगेंट लगीं.
नीता अंबानी इस इवेंट में टैन-बेज कलर के को-ऑर्ड सूट में बेहद क्लासी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पफ्ड स्लीव्स वाली जैकेट को मैचिंग ट्राउजर और एम्ब्रॉयडर्ड टॉप के साथ पेयर किया. डायमंड ईयररिंग्स, बड़ी हीरे की अंगूठी और लग्जरी वॉच ने उनके लुक को और खास बना दिया. वहीं, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप में नीता अंबानी बेहद एलिगेंट लगीं.
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ईशा अंबानी इस इवेंट में पिंक और पीच शेड के बनारसी ब्रोकैड जैकेट स्टाइल टॉप में नजर आईं. इस स्लीवलेस टॉप को उन्होंने डार्क ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. उनका ये इंडो-वेस्टर्न लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल था. खुले स्ट्रेट बाल, मिनिमल मेकअप और मैचिंग हील्स में ईशा बेहद स्टाइलिश लगीं.
ईशा अंबानी इस इवेंट में पिंक और पीच शेड के बनारसी ब्रोकैड जैकेट स्टाइल टॉप में नजर आईं. इस स्लीवलेस टॉप को उन्होंने डार्क ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. उनका ये इंडो-वेस्टर्न लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल था. खुले स्ट्रेट बाल, मिनिमल मेकअप और मैचिंग हील्स में ईशा बेहद स्टाइलिश लगीं.
Published at : 01 Nov 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
The Library At NMACC

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