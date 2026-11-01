नीता अंबानी इस इवेंट में टैन-बेज कलर के को-ऑर्ड सूट में बेहद क्लासी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पफ्ड स्लीव्स वाली जैकेट को मैचिंग ट्राउजर और एम्ब्रॉयडर्ड टॉप के साथ पेयर किया. डायमंड ईयररिंग्स, बड़ी हीरे की अंगूठी और लग्जरी वॉच ने उनके लुक को और खास बना दिया. वहीं, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप में नीता अंबानी बेहद एलिगेंट लगीं.