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करीना-सैफ, शाहिद-मीरा से लेकर काजोल तक, नीता अंबानी के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, देखें फोटोज
नीता अंबानी के इस खास इवेंट में करीना कपूर-सैफ अली खान, काजोल और शाहिद कपूर-मीरा राजपूत समेत कई सितारे पहुंचे. सभी ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए.
नीता अंबानी ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में 'द लाइब्रेरी' की शुरुआत की है. ये एक ऐसी खास जगह है, जहां लोग किताबों के साथ बेहतरीन और कला-संस्कृति का भी आनंद ले सकते हैं. शनिवार को इसके लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. करीना कपूर से लेकर शाहिद कपूर तक, कई सेलेब्स अपने शानदार अंदाज में पहुंचे. आइए देखते हैं इवेंट की तस्वीरें.
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Published at : 01 Nov 2026 08:50 AM (IST)
Tags :The Library At NMACC
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