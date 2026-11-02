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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?

'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की एक पोस्ट को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' के नारे को बीजेपी का अहंकार बताया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की एक पोस्ट को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने बीजेपी पर निशाना साधा है. दास ने 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' के नारे को बीजेपी का अहंकार बताया है. बीजेपी अपनी रैलियों में आजकल इसी नारे का इस्तेमाल कर रही है.

स्मृति ईरानी की एक पोस्ट को लेकर निशाना साधते हुए सौरव दास ने लिखा, "मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे. यह किसी नेता द्वारा खुद को लेकर दिखाया गया सबसे बड़ा अहंकार है और लोग इसे नापसंद करते हैं." उन्होंने कहा कि यह गहरी हताशा, भारी डर और हमेशा सत्ता में बने रहने की एक खतरनाक लालसा को उजागर करता है.

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स्मृति ईरानी ने पोस्ट की थी फोटो
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने रविवार (1 नवंबर) को एक्स पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ दिख रही हैं. इस फोटो में बीजेपी अध्यक्ष अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़े नजर आ रहे हैं. जिस पर लिखा है कि मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे.

खरगे के किस बयान से शुरू हुआ विवाद
बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था, 'मोदी का बाप भी जाएगा.' इस बयान के बाद कांग्रेस ने सफाई दी लेकिन तब तक बीजेपी ने इसे ही अपना नारा बना लिया था और इसी को लेकर बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है. बीजेपी नेताओं की तमाम रैलियों में लोग हाथों में 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' के पोस्टर पकड़े नजर आए. 

सीजेपी ने खोला मोर्चा
बीजेपी के इसी नारे पर अब सीजेपी आपत्ति जता रही है. सीजेपी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली को शुरुआत में समर्थन दिया था. साथ ही ये भी बताया था कि सीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस रैली में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसे समर्थन देना जारी रखेगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 02 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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