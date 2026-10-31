इटली के टस्कनी में छुट्टियां मना रहे सैफ-करीना, बेटे संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें

तस्वीरों में सैफ हरे-भरे बागों के बीच पोज देते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में उनके हाथ में वाइन का गिलास भी दिख रहा है और पीछे सूरज ढलने का खूबसूरत नजारा है.