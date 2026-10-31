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इटली के टस्कनी में छुट्टियां मना रहे सैफ-करीना, बेटे संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें
सैफ अली खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने पत्नी करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पूरा परिवार इटली में छुट्टियां मनाते और खूबसूरत नजारों के बीच सुकून के पल बिताते नजर आ रहा है.
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Published at : 31 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Tags :SAIF ALI KHAN
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