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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइटली के टस्कनी में छुट्टियां मना रहे सैफ-करीना, बेटे संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें

इटली के टस्कनी में छुट्टियां मना रहे सैफ-करीना, बेटे संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें

सैफ अली खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Oct 2026 10:39 AM (IST)
सैफ अली खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने पत्नी करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पूरा परिवार इटली में छुट्टियां मनाते और खूबसूरत नजारों के बीच सुकून के पल बिताते नजर आ रहा है.

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सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
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इन तस्वीरों में सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर और बेटा तैमूर इटली के टस्कनी में छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं.
इन तस्वीरों में सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर और बेटा तैमूर इटली के टस्कनी में छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं.
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परिवार ने वहां हरे-भरे खेतों और खूबसूरत सनसेट के बीच सुकून भरे पल बिताए.
परिवार ने वहां हरे-भरे खेतों और खूबसूरत सनसेट के बीच सुकून भरे पल बिताए.
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तस्वीरों में सैफ हरे-भरे बागों के बीच पोज देते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में उनके हाथ में वाइन का गिलास भी दिख रहा है और पीछे सूरज ढलने का खूबसूरत नजारा है.
तस्वीरों में सैफ हरे-भरे बागों के बीच पोज देते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में उनके हाथ में वाइन का गिलास भी दिख रहा है और पीछे सूरज ढलने का खूबसूरत नजारा है.
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वहीं करीना भी शाम की सुनहरी रोशनी का आनंद लेती और खूबसूरत वादियों के बीच पोज देती दिखाई दीं.
वहीं करीना भी शाम की सुनहरी रोशनी का आनंद लेती और खूबसूरत वादियों के बीच पोज देती दिखाई दीं.
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इसके साथ ही सैफ ने अपने परिवार के लिए प्यार जताते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा.
इसके साथ ही सैफ ने अपने परिवार के लिए प्यार जताते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा.
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सैफ ने लिखा, 'मैं अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया के साथ... जिंदगी के सफर में बिताए कुछ खास और चुराए हुए पल.' उनके इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
सैफ ने लिखा, 'मैं अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया के साथ... जिंदगी के सफर में बिताए कुछ खास और चुराए हुए पल.' उनके इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 31 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN

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