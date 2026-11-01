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दिवाली पर सबकी नजरें होंगी आप पर, 90s की इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स
दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खूबसूरत हो. अगर आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो 90 के दशक की बॉलीवुड हसीनाओं के स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
दिवाली पर हर कोई खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार नए फैशन ट्रेंड्स को ही फॉलो करें. 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स आज भी फैशन के मामले में लोगों को इंस्पायर करते हैं. ऐसे में इस दिवाली आप भी इन हसीनाओं के लुक्स से आइडिया लेकर अपने त्योहार के स्टाइल को खास बना सकती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 09:10 PM (IST)
Tags :Diwali 2026
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