दिवाली पर सबकी नजरें होंगी आप पर, 90s की इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

रवीना टंडन का येलो और गोल्डन शेड वाला ये शरारा सेट बेहद एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है. इसके साथ डायमंड चोकर और हल्के मेकअप ने उनके लुक को सादगी के साथ खूबसूरत बनाया है. दिवाली की पूजा या घर पर होने वाली छोटी-सी पार्टी के लिए आप भी इस तरह का आउटफिट चुन सकती हैं.