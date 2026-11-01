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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पर सबकी नजरें होंगी आप पर, 90s की इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

दिवाली पर सबकी नजरें होंगी आप पर, 90s की इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खूबसूरत हो. अगर आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो 90 के दशक की बॉलीवुड हसीनाओं के स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Nov 2026 09:10 PM (IST)
दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खूबसूरत हो. अगर आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो 90 के दशक की बॉलीवुड हसीनाओं के स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

दिवाली पर हर कोई खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार नए फैशन ट्रेंड्स को ही फॉलो करें. 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स आज भी फैशन के मामले में लोगों को इंस्पायर करते हैं. ऐसे में इस दिवाली आप भी इन हसीनाओं के लुक्स से आइडिया लेकर अपने त्योहार के स्टाइल को खास बना सकती हैं.

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माधुरी दीक्षित का पिंक कलर का ये लहंगा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और खूबसूरत दुपट्टे के साथ काफी फेस्टिव वाइदव दे रहा है. स्टेटमेंट ईयररिंग्स, चूड़ियां और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को और निखार रहे हैं. दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस अंदाज अपनाना है, तो माधुरी के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
माधुरी दीक्षित का पिंक कलर का ये लहंगा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और खूबसूरत दुपट्टे के साथ काफी फेस्टिव वाइदव दे रहा है. स्टेटमेंट ईयररिंग्स, चूड़ियां और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को और निखार रहे हैं. दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस अंदाज अपनाना है, तो माधुरी के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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करिश्मा कपूर की गोल्डन और बेज शेड वाली साड़ी को हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट के साथ स्टाइल किया गया है. मैचिंग क्लच और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके लुक को रिच और रॉयल बना रहे हैं. दिवाली पार्टी के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
करिश्मा कपूर की गोल्डन और बेज शेड वाली साड़ी को हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट के साथ स्टाइल किया गया है. मैचिंग क्लच और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके लुक को रिच और रॉयल बना रहे हैं. दिवाली पार्टी के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
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शिल्पा शेट्टी का पिंक कलर का ये शरारा काफी खूबसूरत लग रहा है. एम्ब्रॉयडेड ब्लाउज, दुपट्टा, गोल्डन कंगन और खुले वेवी बाल उनके लुक को अट्रैक्टिव बना रहे हैं. दिवाली पूजा या फिर पार्टी के लिए ये परफेक्ट है.
शिल्पा शेट्टी का पिंक कलर का ये शरारा काफी खूबसूरत लग रहा है. एम्ब्रॉयडेड ब्लाउज, दुपट्टा, गोल्डन कंगन और खुले वेवी बाल उनके लुक को अट्रैक्टिव बना रहे हैं. दिवाली पूजा या फिर पार्टी के लिए ये परफेक्ट है.
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काजोल की शिमरी सिल्वर साड़ी उन्हें बेहद खूबसूरत और क्लासी लुक दे रही है. साड़ी की चमकदार डिटेलिंग के साथ छोटे ईयररिंग्स और स्लीक हेयरस्टाइल उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. दिवाली की शाम की पार्टी में साड़ी पहनकर ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो काजोल के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
काजोल की शिमरी सिल्वर साड़ी उन्हें बेहद खूबसूरत और क्लासी लुक दे रही है. साड़ी की चमकदार डिटेलिंग के साथ छोटे ईयररिंग्स और स्लीक हेयरस्टाइल उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. दिवाली की शाम की पार्टी में साड़ी पहनकर ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो काजोल के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
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उर्मिला मातोंडकर का ग्रीन कलर का ये लहंगा हैवी एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन वर्क के साथ बेहद रॉयल लग रहा है. इसके साथ हैवी चोकर, बड़े ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को और खास बना रही हैं. दिवाली की पूजा हो या फैमिली पार्टी, ट्रेडिशनल अंदाज में सजने के लिए ये लुक परफेक्ट है.
उर्मिला मातोंडकर का ग्रीन कलर का ये लहंगा हैवी एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन वर्क के साथ बेहद रॉयल लग रहा है. इसके साथ हैवी चोकर, बड़े ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को और खास बना रही हैं. दिवाली की पूजा हो या फैमिली पार्टी, ट्रेडिशनल अंदाज में सजने के लिए ये लुक परफेक्ट है.
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सोनाली बेंद्रे पिंक कलर के इस खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. मैचिंग दुपट्टा, ईयररिंग्स और हल्का मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. अगर आप दिवाली पर ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो सोनाली के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
सोनाली बेंद्रे पिंक कलर के इस खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. मैचिंग दुपट्टा, ईयररिंग्स और हल्का मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. अगर आप दिवाली पर ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो सोनाली के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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रवीना टंडन का येलो और गोल्डन शेड वाला ये शरारा सेट बेहद एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है. इसके साथ डायमंड चोकर और हल्के मेकअप ने उनके लुक को सादगी के साथ खूबसूरत बनाया है. दिवाली की पूजा या घर पर होने वाली छोटी-सी पार्टी के लिए आप भी इस तरह का आउटफिट चुन सकती हैं.
रवीना टंडन का येलो और गोल्डन शेड वाला ये शरारा सेट बेहद एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है. इसके साथ डायमंड चोकर और हल्के मेकअप ने उनके लुक को सादगी के साथ खूबसूरत बनाया है. दिवाली की पूजा या घर पर होने वाली छोटी-सी पार्टी के लिए आप भी इस तरह का आउटफिट चुन सकती हैं.
Published at : 01 Nov 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026

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