लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से सोमवार (02 नवंबर, 2026) को दिल्ली में सोनिया गांधी ने मुलाकात की है. मुलाकात की तस्वीरों को लालू यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और पुराने दिनों को याद करते हुए उसका जिक्र किया है. मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने लालू के स्वास्थ्य को लेकर उनसे बातचीत की. उनका हालचाल जाना.

लालू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, "आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुंच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं. स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया. सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि दी."

आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 2, 2026

लालू यादव और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव भी रहे. सोनिया गांधी ने लालू यादव को गुलदस्ता दिया. तेजस्वी यादव के अलावा लालू परिवार के अन्य सदस्य भी रहे.

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लालू और सोनिया गांधी का पुराना रिश्ता: तेजस्वी

इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, "आप सब लोग जान रहे थे कि लालू यादव दिल्ली आए थे… अपने रूटीन चेकअप के लिए… लालू यादव और सोनिया गांधी का संबंध तो शुरू से ही रहा है. दोनों ने एक-दूसरे की बुरी परिस्थिति में भी सहयोग किया है, मदद की है… पुराना रिश्ता रहा है…"

तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी समय भी हो गया था मिले हुए, तो आज दोनों की मुलाकात हुई है. सोनिया गांधी ने हालचाल जाना है और कहा है ख्याल रखने के लिए.

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