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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?

लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?

लालू यादव और सोनिया गांधी की मुलाकात दिल्ली में हुई है. आरजेडी प्रमुख अपने रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं. इस मौके पर तेजस्वी यादव भी थे. लालू परिवार के अन्य लोग भी थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Nov 2026 01:20 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से सोमवार (02 नवंबर, 2026) को दिल्ली में सोनिया गांधी ने मुलाकात की है. मुलाकात की तस्वीरों को लालू यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और पुराने दिनों को याद करते हुए उसका जिक्र किया है. मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने लालू के स्वास्थ्य को लेकर उनसे बातचीत की. उनका हालचाल जाना.

लालू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, "आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुंच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं. स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया. सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि दी."

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लालू यादव और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव भी रहे. सोनिया गांधी ने लालू यादव को गुलदस्ता दिया. तेजस्वी यादव के अलावा लालू परिवार के अन्य सदस्य भी रहे.

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लालू और सोनिया गांधी का पुराना रिश्ता: तेजस्वी

इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, "आप सब लोग जान रहे थे कि लालू यादव दिल्ली आए थे… अपने रूटीन चेकअप के लिए… लालू यादव और सोनिया गांधी का संबंध तो शुरू से ही रहा है. दोनों ने एक-दूसरे की बुरी परिस्थिति में भी सहयोग किया है, मदद की है… पुराना रिश्ता रहा है…"

तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी समय भी हो गया था मिले हुए, तो आज दोनों की मुलाकात हुई है. सोनिया गांधी ने हालचाल जाना है और कहा है ख्याल रखने के लिए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
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