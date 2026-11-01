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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तुम्हारे साथ हर रास्ता खूबसूरत है', गर्लफ्रेंड सबा के बर्थडे पर ऋतिक रौशन का रोमांटिक मैसेज

'तुम्हारे साथ हर रास्ता खूबसूरत है', गर्लफ्रेंड सबा के बर्थडे पर ऋतिक रौशन का रोमांटिक मैसेज

एक्टर ऋतिक रौशन ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने सबा संग कई सारी तस्वीरें शेयर की और एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Nov 2026 01:21 PM (IST)
एक्टर ऋतिक रौशन ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने सबा संग कई सारी तस्वीरें शेयर की और एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा.

एक्ट्रेस सबा आजाद 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. वहीं ऋतिक रोशन ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बेहद रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार का खूबसूरत अंदाज में इजहार किया.

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एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
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तस्वीरों में कपल एक दूसर संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करता नजर आ रहा है. दोनों साथ में काफी खुश लग रहे हैं.
तस्वीरों में कपल एक दूसर संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करता नजर आ रहा है. दोनों साथ में काफी खुश लग रहे हैं.
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वहीं एक फोटो में सबा, ऋतिक रोशन के दोनों बेटों संग पोज देती नजर आई.
वहीं एक फोटो में सबा, ऋतिक रोशन के दोनों बेटों संग पोज देती नजर आई.
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इन तस्वीरों के साथ ऋतिक रोशन ने सबा के लिए एक रोमांटिक नोट भी लिखा है, जो सबका ध्यान खींच रहा है.
इन तस्वीरों के साथ ऋतिक रोशन ने सबा के लिए एक रोमांटिक नोट भी लिखा है, जो सबका ध्यान खींच रहा है.
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एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'किसी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद खास हो. लेकिन वो ह जानने की जिद करने लगा तो मैंने उससे कहा... 'अच्छा, ऐसा सोचो कि मुंबई से किसी दूर की जगह जाने के लिए फ्लाइट के दो ऑप्शन हैं. एक सीधी फ्लाइट, जो आसान और कम समय में पहुंचा देगी.'
एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'किसी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद खास हो. लेकिन वो ह जानने की जिद करने लगा तो मैंने उससे कहा... 'अच्छा, ऐसा सोचो कि मुंबई से किसी दूर की जगह जाने के लिए फ्लाइट के दो ऑप्शन हैं. एक सीधी फ्लाइट, जो आसान और कम समय में पहुंचा देगी.'
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उन्होंने लिखा, 'और दूसरा ऐसा रास्ता, जिसमें फ्लाइट 8 अलग-अलग शहरों से होकर जाए. हर जगह घंटों का इंतजार हो और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने का भी डर बना रहे. अगर मुझे उसके साथ जाना हो...' मैंने कहा, 'तो मैं हर बार जानबूझकर दूसरा रास्ता चुनूंगा.'
उन्होंने लिखा, 'और दूसरा ऐसा रास्ता, जिसमें फ्लाइट 8 अलग-अलग शहरों से होकर जाए. हर जगह घंटों का इंतजार हो और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने का भी डर बना रहे. अगर मुझे उसके साथ जाना हो...' मैंने कहा, 'तो मैं हर बार जानबूझकर दूसरा रास्ता चुनूंगा.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'क्योंकि तुम्हारे साथ, जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात, हर इंतजार और हर अनचाहा मोड़ भी एक खूबसूरत रोमांच में बदल जाता है. तो चलो, मेरी बर्थडे गर्ल, एक और सफर पर निकलते हैं. हमारी जिंदगी यूं ही लंबे लेओवर और ढेर सारी यादों से भरी रहे. मैं तुमसे प्यार करता हूं. हैप्पी बर्थडे.'
उन्होंने आगे लिखा, 'क्योंकि तुम्हारे साथ, जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात, हर इंतजार और हर अनचाहा मोड़ भी एक खूबसूरत रोमांच में बदल जाता है. तो चलो, मेरी बर्थडे गर्ल, एक और सफर पर निकलते हैं. हमारी जिंदगी यूं ही लंबे लेओवर और ढेर सारी यादों से भरी रहे. मैं तुमसे प्यार करता हूं. हैप्पी बर्थडे.'
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ऋतिक रौशन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस भी सबा आजाद को बर्थडे विश कर रहे हैं.
ऋतिक रौशन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस भी सबा आजाद को बर्थडे विश कर रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
HRITHIK ROSHAN

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