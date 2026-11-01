'तुम्हारे साथ हर रास्ता खूबसूरत है', गर्लफ्रेंड सबा के बर्थडे पर ऋतिक रौशन का रोमांटिक मैसेज

एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'किसी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद खास हो. लेकिन वो ह जानने की जिद करने लगा तो मैंने उससे कहा... 'अच्छा, ऐसा सोचो कि मुंबई से किसी दूर की जगह जाने के लिए फ्लाइट के दो ऑप्शन हैं. एक सीधी फ्लाइट, जो आसान और कम समय में पहुंचा देगी.'