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'तुम्हारे साथ हर रास्ता खूबसूरत है', गर्लफ्रेंड सबा के बर्थडे पर ऋतिक रौशन का रोमांटिक मैसेज
एक्टर ऋतिक रौशन ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने सबा संग कई सारी तस्वीरें शेयर की और एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा.
एक्ट्रेस सबा आजाद 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. वहीं ऋतिक रोशन ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बेहद रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार का खूबसूरत अंदाज में इजहार किया.
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Published at : 01 Nov 2026 01:21 PM (IST)
Tags :HRITHIK ROSHAN
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