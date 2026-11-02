ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRanabaali OTT Release: विजय-रश्मिका की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Ranabaali OTT Release: विजय-रश्मिका की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Ranabaali OTT Release Date Out: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. यहां इसकी डिजिटल रिलीज से जुड़ी सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग की डेट सामने आ गई है. जानते हैं ये कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? 

'रणबाली' ओटीटी पर कब और कहां होगी स्ट्रीम? 
बता दें कि 'रणबाली' 13 नवंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी. लेकिन जल्द ही इस पोस्ट को हटा दिया गया. हालांकि, पोस्ट हटाए जाने से पहले कुछ यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जो अब ऑनलाइन सामने आ गए हैं. भले ही यह पोस्ट हटा दी गई हो, लेकिन इंटरनेट यूज़र्स के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है. अब दर्शक ऑफिशियली इस रिलीज की कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
ओटीटी
परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म
परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में टिकट टू फिनाले की जंग, करण पटेल और शहजाद पूनावाला होंगे आमने-सामने
करण पटेल या शहजाद पूनावाला, कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का पहला फाइनलिस्ट?
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज

 अगर 13 नवंबर की बताई जा रही तारीख सही साबित होती है, तो नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स को जल्द ही घर बैठे इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा. 


Ranabaali OTT Release: विजय-रश्मिका की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

 'रणबाली' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
राहुल सांकृतियन द्वारा निर्देशित 'रणबाली' को शुरुआत में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बाद में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया (वर्ड ऑफ माउथ) के चलते फिल्म ने रफ़्तार पकड़ ली. बता दें कि 'रणबाली' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 करोड़ रुपये की कमाई की हैऔर इस तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में यह एक सफल फिल्म रही. फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक विजय और रश्मिका की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री थी. यह दोनों के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि शादी के बाद यह उनकी पहली रिलीज थी.

'रणबाली' के बारे में
ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बेस्ड इस एक्शन ड्रामा में विजय देवरकोंडा एक अलग लुक और चुनौतीपूर्ण भूमिका में नजक आए.  हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लो ने इसमें एक अहम किरदार निभाया है, जबकि ईश्वरी राव, लाल, विनोद सागर, मधुनंदन और पोलिमेरा किशोर कुमार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने इसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं, जिससे फिल्म का लेवल और भी बढ़ गया. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Ranabaali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
ओटीटी
परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म
परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में टिकट टू फिनाले की जंग, करण पटेल और शहजाद पूनावाला होंगे आमने-सामने
करण पटेल या शहजाद पूनावाला, कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का पहला फाइनलिस्ट?
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget