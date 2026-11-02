विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग की डेट सामने आ गई है. जानते हैं ये कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी?

'रणबाली' ओटीटी पर कब और कहां होगी स्ट्रीम?

बता दें कि 'रणबाली' 13 नवंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी. लेकिन जल्द ही इस पोस्ट को हटा दिया गया. हालांकि, पोस्ट हटाए जाने से पहले कुछ यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जो अब ऑनलाइन सामने आ गए हैं. भले ही यह पोस्ट हटा दी गई हो, लेकिन इंटरनेट यूज़र्स के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है. अब दर्शक ऑफिशियली इस रिलीज की कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं.

अगर 13 नवंबर की बताई जा रही तारीख सही साबित होती है, तो नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स को जल्द ही घर बैठे इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा.





'रणबाली' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

राहुल सांकृतियन द्वारा निर्देशित 'रणबाली' को शुरुआत में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बाद में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया (वर्ड ऑफ माउथ) के चलते फिल्म ने रफ़्तार पकड़ ली. बता दें कि 'रणबाली' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 करोड़ रुपये की कमाई की हैऔर इस तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में यह एक सफल फिल्म रही. फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक विजय और रश्मिका की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री थी. यह दोनों के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि शादी के बाद यह उनकी पहली रिलीज थी.

'रणबाली' के बारे में

ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बेस्ड इस एक्शन ड्रामा में विजय देवरकोंडा एक अलग लुक और चुनौतीपूर्ण भूमिका में नजक आए. हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लो ने इसमें एक अहम किरदार निभाया है, जबकि ईश्वरी राव, लाल, विनोद सागर, मधुनंदन और पोलिमेरा किशोर कुमार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने इसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं, जिससे फिल्म का लेवल और भी बढ़ गया.



