Easy Ways To Clean Sofa Without Water: कपड़े का सोफा घर में मेहमानों के बैठने, स्नैक्स खाने, झपकी लेने और लंबे समय तक बैठने के काम आता है. भारतीय घरों में धूल, पसीना, खाने के टुकड़े और नमी की वजह से सोफा जल्दी गंदा हो सकता है. घर पर सोफा साफ करने का तरीका जानना जरूरी है, ताकि फैब्रिक और कुशनिंग को नुकसान पहुंचाए बिना उसे साफ रखा जा सके. सबसे सुरक्षित तरीका है कि पहले सोफे का केयर लेबल चेक करें, कम पानी का इस्तेमाल करें और मटेरियल के हिसाब से सफाई करें.

सोफे को नियमित रूप से साफ करना क्यों जरूरी है?

नियमित सफाई से सोफा साफ और बेहतर स्थिति में रहता है. धूल कोनों में जमा हो सकती है, खाने के दाग बदबू का कारण बन सकते हैं और नजरअंदाज किए गए स्पिल स्थायी दाग बन सकते हैं. नियमित देखभाल से धूल, खाने के टुकड़े और पालतू जानवरों के बाल कम करने, दागों को जमने से रोकने, फैब्रिक का रंग बनाए रखने, नमी वाले मौसम में बदबू को नियंत्रित करने और फोम, स्प्रिंग्स व स्टिचिंग को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है.





सोफा साफ करने से पहले क्या रखें पास?

सोफा साफ करने से पहले वैक्यूम क्लीनर के साथ अपहोल्स्ट्री ब्रश, मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े, माइल्ड लिक्विड सोप या अपहोल्स्ट्री क्लीनर, गुनगुना पानी, स्प्रे बोतल, सॉफ्ट ब्रश, बेकिंग सोडा, जरूरत के अनुसार सफेद सिरका, सूखे तौलिए, ठंडी हवा वाला हेयर ड्रायर, लेदर कंडीशनर और ग्लव्स रख सकते हैं. ब्लीच, तेज डिटर्जेंट और खुरदरे पैड से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फैब्रिक का रंग फीका पड़ सकता है या फॉक्स लेदर में दरार आ सकती है.

सबसे पहले सोफे का केयर लेबल चेक करें

सोफा साफ करने से पहले उसके सीट या बैकरेस्ट के नीचे लगे केयर टैग को देखें. इसमें बताया जाता है कि पानी, सॉल्वेंट क्लीनर या प्रोफेशनल क्लीनिंग में से क्या इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद कुशन हटाकर सीट, बैकरेस्ट, आर्म्स और कोनों को वैक्यूम करें. जहां क्रम्ब्स जमा होते हैं, वहां नैरो नोजल का इस्तेमाल किया जा सकता है.





सफाई से पहले करें स्पॉट टेस्ट

किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने से पहले उसे छिपे हुए हिस्से पर लगाकर देखें. माइल्ड सोप को पानी में मिलाएं और इसे पहले छोटे हिस्से पर लगाएं. अगर रंग बदलता है या फैब्रिक खुरदरा महसूस होता है, तो इसका इस्तेमाल रोक दें.

कम पानी में ऐसे साफ करें सोफा

सफाई के दौरान कपड़े को गीला करके अच्छी तरह निचोड़ें और छोटे हिस्सों में सोफे को साफ करें. सोफे में बटन और सीम के आसपास भी धैर्य से सफाई करें. सफाई के बाद सूखे तौलिए से उस हिस्से को दबाकर अतिरिक्त नमी निकालें. वेलवेट, सुएड या फॉक्स लेदर को रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे उनका फिनिश प्रभावित हो सकता है. खिड़कियां खोलें या पंखा चलाएं और सोफे को पूरी तरह सूखने दें. मानसून के दौरान गीले कुशन से बदबू आ सकती है.

सोफे को भिगोकर धोने की जरूरत नहीं

सोफे को कपड़ों की तरह भिगोकर धोने की जरूरत नहीं है. जिन फैब्रिक पर ज्यादा पानी ठीक नहीं रहता, वहां कम नमी वाली सफाई की जा सकती है. कपड़े पर सीधे पानी डालने के बजाय कपड़े को स्प्रे करें. एक सीट, फिर दूसरा हिस्सा और उसके बाद बैकरेस्ट की सफाई करें. इससे पूरी सतह की सफाई एक जैसी रहती है. वेलवेट और सॉफ्ट-टच फैब्रिक को हल्के हाथ से साफ करना चाहिए. फैब्रिक के लिए कपड़े की दिशा में ब्रश करें और गोल-गोल रगड़ने से बचें.

बिना पानी के ऐसे करें सोफे की सफाई

अगर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो पहले सोफे को अच्छी तरह वैक्यूम करें. इसके बाद बेकिंग सोडा या अपहोल्स्ट्री ड्राई-क्लीनिंग पाउडर डालकर 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं. इसके बाद सॉफ्ट ब्रश से कणों को ढीला करें और दोबारा धीरे-धीरे वैक्यूम करें. नाजुक फैब्रिक के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग ज्यादा सुरक्षित हो सकती है.

अलग-अलग सोफा मटेरियल की सफाई

फैब्रिक सोफे को हर सप्ताह वैक्यूम किया जा सकता है और दागों को तुरंत साफ करना चाहिए. लेदर सोफे को सूखे या हल्के गीले कपड़े से साफ करें और जरूरत के अनुसार लेदर कंडीशनर इस्तेमाल करें. वेलवेट के लिए सॉफ्ट ब्रशिंग और दागों की तुरंत सफाई जरूरी है. सुएड सोफे के लिए सुएड ब्रश या सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें. लकड़ी के फ्रेम को सूखे कपड़े से साफ किया जा सकता है.

चाय, कॉफी और तेल के दाग कैसे हटाएं?

चाय या कॉफी के दाग को पहले ब्लॉट करें और फिर माइल्ड सोप फोम से साफ करें. खाने के दाग में ठोस चीजों को चम्मच से हटाकर धीरे से साफ करें. इंक के लिए स्पॉट टेस्ट के बाद अपहोल्स्ट्री क्लीनर इस्तेमाल करें. तेल के दाग पर बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर बाद वैक्यूम करें. पालतू जानवरों के दाग में पहले ब्लॉट करें, हल्की सफाई करें और पूरी तरह सूखने दें.

सोफा साफ करते समय इन गलतियों से बचें

सोफे पर सीधे पानी डालना, ब्लीच या तेज डिटर्जेंट लगाना, दाग को जोर से रगड़ना, तेज गर्मी से सुखाना, केयर लेबल को नजरअंदाज करना और सोफा सूखने से पहले उस पर बैठना जैसी गलतियों से बचना चाहिए.

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कितनी बार साफ करना चाहिए सोफा?

अगर सोफे का रोज इस्तेमाल होता है तो हर सप्ताह वैक्यूम करें. स्पिल होने पर तुरंत सफाई करें. महीने में एक बार हल्की सतह की सफाई और हर छह महीने में गहरी सफाई की जा सकती है. मानसून के दौरान सोफे को सूखने के लिए ज्यादा समय दें और गर्मियों में आर्मरेस्ट व हेडरेस्ट वाले हिस्सों को ज्यादा बार साफ करें.

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