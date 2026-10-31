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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसंजय गुप्ता के निधन से सदमे में बॉलीवुड, आखिरी विदाई देने घर पहुंचे फिल्मी सितारे

संजय गुप्ता के निधन से सदमे में बॉलीवुड, आखिरी विदाई देने घर पहुंचे फिल्मी सितारे

फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है. उनके जाने से फिल्मी दुनिया के कई सितारे दुखी हैं. वहीं, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सेलेब्स उनके घर पहुंचे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Oct 2026 04:46 PM (IST)
फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है. उनके जाने से फिल्मी दुनिया के कई सितारे दुखी हैं. वहीं, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सेलेब्स उनके घर पहुंचे.

'कांटे' और 'काबिल' जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन करने वाले मशहूर बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस दुखद खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक गहरे सदमे में हैं. 30 अक्टूबर 2026 की रात मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके आवास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां वे अचानक गिर पड़े और सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर सामने आते ही उनके मुंबई स्थित वर्सोवा आवास पर फिल्मी सितारों और उनके करीबियों का पहुंचना शुरू हो गया है.

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फिल्ममेकर अशोक पंडित निधन के बाद संजय गुप्ता के घर पहुंचे. उन्हें गाड़ी से उतरते हुए स्पॉट किया गया.
फिल्ममेकर अशोक पंडित निधन के बाद संजय गुप्ता के घर पहुंचे. उन्हें गाड़ी से उतरते हुए स्पॉट किया गया.
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मनोज बाजपेयी, फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन करने और परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं.
मनोज बाजपेयी, फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन करने और परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं.
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एक्टर रोहित रॉय भी संजय गुप्ता से अंतिम दर्शन करने उनके घर पहुंचे.
एक्टर रोहित रॉय भी संजय गुप्ता से अंतिम दर्शन करने उनके घर पहुंचे.
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एक्टर रोनित रॉय को भी स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी दुखी नजर आए.
एक्टर रोनित रॉय को भी स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी दुखी नजर आए.
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निर्देशक मिलाप जावेरी और एक्टर सुधांशु पांडे भी फिल्ममेकर के घर पहुंचे. दोनों के चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा है.
निर्देशक मिलाप जावेरी और एक्टर सुधांशु पांडे भी फिल्ममेकर के घर पहुंचे. दोनों के चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा है.
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गुलशन ग्रोवर भी संजय गुप्ता के घर पहुंचे. फिल्ममेकर अशोक पंडित से बातचीत करते हुई उनकी तस्वीर सामने आई है.
गुलशन ग्रोवर भी संजय गुप्ता के घर पहुंचे. फिल्ममेकर अशोक पंडित से बातचीत करते हुई उनकी तस्वीर सामने आई है.
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एक्टर फरदीन खान भी संजय गुप्ता के घर पहुंचे.
एक्टर फरदीन खान भी संजय गुप्ता के घर पहुंचे.
Published at : 31 Oct 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Sanjay Gupta

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