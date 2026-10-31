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संजय गुप्ता के निधन से सदमे में बॉलीवुड, आखिरी विदाई देने घर पहुंचे फिल्मी सितारे
फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है. उनके जाने से फिल्मी दुनिया के कई सितारे दुखी हैं. वहीं, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सेलेब्स उनके घर पहुंचे.
'कांटे' और 'काबिल' जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन करने वाले मशहूर बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस दुखद खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक गहरे सदमे में हैं. 30 अक्टूबर 2026 की रात मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके आवास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां वे अचानक गिर पड़े और सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर सामने आते ही उनके मुंबई स्थित वर्सोवा आवास पर फिल्मी सितारों और उनके करीबियों का पहुंचना शुरू हो गया है.
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Published at : 31 Oct 2026 04:46 PM (IST)
Tags :Sanjay Gupta
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