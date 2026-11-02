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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश

न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश

Gautam Gambhir BCCI Salary: गौतम गंभीर अभी टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड टूर पर हैं. इस दौरे पर गंभीर प्रतिदिन हजारों रुपयों की कमाई कर रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 10:47 AM (IST)
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India Head Coach Gautam Gambhir Salary: गौतम गंभीर साल 2024 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे. वह अभी टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जो 40 दिन तक चलने वाला है. दरअसल टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान गंभीर प्रतिदिन सैलरी के अलावा भी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं.

टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर को BCCI से सालाना 14 करोड़ रुपये की तनख्वाह मिलती है. इसके अलावा उन्हें विदेशी दौरों पर जाने के लिए गुजारा भत्ता, हवाई यात्रा से लेकर ठहरने संबंधी अच्छी व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं.

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रोज कर रहे जबरदस्त कमाई

गौतम गंभीर को हेड कोच बनने के बाद हर रोज 250 यूएस डॉलर मिलते हैं. यह रकम भारतीय करेंसी में लगभग 23,700 रुपये के बराबर है. चूंकि भारतीय टीम का न्यूजीलैंड टूर 40 दिन तक चलेगा, ऐसे में गंभीर न्यूजीलैंड टूर पर बैठे-बैठे 9 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेंगे. गंभीर को सिर्फ गुजारा भत्ता ही नहीं बल्कि अन्य कई फर्स्ट-क्लास सुविधाएं भी मिलती हैं.

गंभीर को फाइव-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था, बिजनेस क्लास हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं BCCI उपलब्ध करवाता है. इसलिए यह कहना गलत नहीं कि गंभीर को शायद ही विदेशी दौरों पर अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करना पड़ता हो.

मिलती है 14 करोड़ रुपये की सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम गंभीर को BCCI से सालाना 14 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है, जो प्रति माह 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. बताया जाता है कि उनसे पहले हेड कोच रहे राहुल द्रविड को सालाना 1 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि गंभीर को उनसे 2 करोड़ रुपये अधिक मिलते हैं. गंभीर के कोच रहते भारत ने अब तक 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
BCCI GAUTAM GAMBHIR
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