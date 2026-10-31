दिवाली पार्टी में लगा सितारों का मेला, गौहर खान से अमीषा पटेल और अजय देवगन ने लूटी महफिल
प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने 30 अक्टूबर को ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी. इस पार्टी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे. अब इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Written By : दीक्षा शर्मा | Updated at : 31 Oct 2026 10:31 AM (IST)
दिवाली का त्योहार हो और बॉलीवुड सितारों का जश्न न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. इन दिनों फिल्मी सितारे दिवाली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. इसी बीच प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने भी 30 अक्टूबर को एक शानदार दिवाली पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. पार्टी में पहुंचे सेलेब्स ने अपने स्टाइलिश अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरीं.
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आनंद पंडित की स्टार-स्टडेड दिवाली पार्टी में अजय देवगन भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज से महफिल लूट ली. एक्टर रेड कलर के कुर्ता-पायजामा में नजर आए. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
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राकेश रोशन भी इस दिवाली पार्टी में अपने क्लासी अंदाज में पहुंचे. उन्होंने ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ बेज कलर की नेहरू जैकेट पहनी थी.
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दिवाली पार्टी में गौहर खान अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में पहुंचीं. उन्होंने रॉयल ब्लू रंग का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा सेट पहना था. इसके साथ उन्होंने हल्के रंग का दुपट्टा कैरी किया. सिल्वर चोकर, मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में अभिनेता अभिमन्यु सिंह अपनी पत्नी सरगम सिंह के साथ पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी चटक नारंगी रंग की बांधनी प्रिंट साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने सिल्वर स्लीवलेस ब्लाउज और हैवी चोकर नेकलेस पहना था. वहीं, अभिमन्यु सिंह ब्लैक कुर्ता-पायजामा सेट में नजर आए. उन्होंने गोल्डन और सिल्वर सेक्विन वर्क वाली जैकेट पहनी थी.
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इस दिवाली पार्टी में मनोज मुंतशिर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी ब्लैक सिल्क लहंगा-चोली में बेहद खूबसूरत नजर आईं. इसके साथ उन्होंने गोल्डन और ब्लैक बनारसी पैटर्न वाला हैवी दुपट्टा कैरी किया था. वहीं, मनोज मुंतशिर ऑल-ब्लैक एथनिक लुक में नजर आए.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में सिंगर सोनू निगम अपने अंदाज से छा गए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट रंग का कुर्ता और धोती पहनी थी. उनके इस ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच भी देखने को मिला.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में हिमेश रेशमिया भी अपनी पत्नी सोनिया कपूर के साथ पहुंचे. इस दौरान सोनिया मैटेलिक शैंपेन-गोल्ड शेड की शिमरी साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग स्ट्रैपलेस ब्लाउज, डायमंड नेकलेस और गोल्डन क्लच कैरी किया था. वहीं, हिमेश डार्क वेलवेट अचकन में काफी स्टाइलिश लगे.
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दिवाली पार्टी में रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं. रकुल पीच-ऑरेंज रंग की खूबसूरत मिरर वर्क साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने हैवी चोकर नेकलेस पहना था. वहीं, जैकी भगनानी ब्लैक इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में काफी स्टाइलिश लगे.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में मनीष पॉल भी अपने शानदार अंदाज में पहुंचे. उन्होंने ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला इंडो-वेस्टर्न कुर्ता पहना था. इसके साथ मैचिंग ब्लैक पायजामा और फॉर्मल शूज कैरी किए. ऑल-ब्लैक लुक में मनीष काफी डैशिंग नजर आए.
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इस दिवाली पार्टी में सोनम बाजवा अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने मैरून रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनी थी. इसके साथ डीप नेक ब्लाउज और हाई स्लिट डिजाइन उनके लुक को खास बना रहा था. खुले वेवी बालों और न्यूड मेकअप में सोनम बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में अमीषा पटेल अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाला खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसके साथ मेटैलिक ग्रीन कलर का हैवी वर्क वाला ब्लाउज कैरी किया. मांग टीका, स्टेटमेंट रिंग और खुले बालों में अमीषा बेहद स्टाइलिश लग रही थीं.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन के साथ पहुंचीं. अंकिता ने बैंगनी रंग की खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न ड्रेप्ड ड्रेस पहनी थी. इसके साथ उन्होंने एमराल्ड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स कैरी किए. वहीं, विक्की जैन ब्लैक वेलवेट बंदगला जैकेट और मैचिंग पैंट में नजर आए. दोनों का अंदाज काफी शानदार लग रहा था.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में एल्विश यादव भी अपने रॉयल अंदाज में पहुंचे. उन्होंने नेवी ब्लू रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कुर्ता और मैचिंग पैंट कैरी की.
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इस दिवाली पार्टी में ईशा मालवीय अपने खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने रॉयल ब्लू रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली नेट साड़ी पहनी थी. इसके साथ मैचिंग ब्लाउज और हैवी मांग टीका कैरी किया. खुले वेवी बालों और हल्के मेकअप में ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में क्रिस्टल डिसूजा अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने कोबाल्ट ब्लू रंग का हैवी वर्क वाला लहंगा सेट पहना था. इसके साथ टैसल्स वाला क्रॉप ब्लाउज और अनोखा सिल्वर हैंडबैग कैरी किया. खुले बालों और न्यूड मेकअप में क्रिस्टल बेहद खूबसूरत लग रही थीं.