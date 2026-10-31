आनंद पंडित की दिवाली पार्टी में अभिनेता अभिमन्यु सिंह अपनी पत्नी सरगम ​​सिंह के साथ पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी चटक नारंगी रंग की बांधनी प्रिंट साड़ी में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने सिल्वर स्लीवलेस ब्लाउज और हैवी चोकर नेकलेस पहना था. वहीं, अभिमन्यु सिंह ब्लैक कुर्ता-पायजामा सेट में नजर आए. उन्होंने गोल्डन और सिल्वर सेक्विन वर्क वाली जैकेट पहनी थी.