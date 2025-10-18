हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा

Nawazuddin Siddiqui Networth: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मों और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड में खास बनाया. लेकिन क्या आपको पता है कि कितने करोड़ो के मालिक हैं नवाजुद्दीन आइए जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 06:41 PM (IST)
बॉलीवुड के स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी फिल्मों की कमाई और मेहनत ने उन्हें एक मजबूत नेटवर्थ दी है. नवाजुद्दीन अपनी सादगी भरी पर्सनालिटी के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आनंद लेते हैं.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस में से एक हैं. वो अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज दे चुके हैं.
बता दें कि नेटवर्थ के मामले में नवाजुद्दीन के फिल्म थामा के सभी एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है. जहां आयुष्मान खुराना की नेटवर्थ 80-100 करोड़ और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रश्मिका की नेटवर्थ करीब 66 करोड़ है.
जबकि एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 160 करोड़ रुपये है.
मुंबई में उनका एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है.
उनके पास मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी कारें भी हैं.
इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म थामा को लेकर काफी चर्चा में हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक नवाजुद्दीन को इस फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपये की फीस ऑफर की गई है.
Published at : 18 Oct 2025 06:41 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

