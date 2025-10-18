एक्सप्लोरर
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
Nawazuddin Siddiqui Networth: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मों और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड में खास बनाया. लेकिन क्या आपको पता है कि कितने करोड़ो के मालिक हैं नवाजुद्दीन आइए जानते हैं.
बॉलीवुड के स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी फिल्मों की कमाई और मेहनत ने उन्हें एक मजबूत नेटवर्थ दी है. नवाजुद्दीन अपनी सादगी भरी पर्सनालिटी के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आनंद लेते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2025 06:41 PM (IST)
Tags :Nawazuddin Siddiqui Thamma
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
बॉलीवुड
7 Photos
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion