Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
अमेरिकी पॉप स्टार कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिश्ते के बारे में इंस्टाग्राम पर आधिकारिक घोषणा कर दी है.
अमेरिकी पॉप स्टार कैटी पेरी ने आखिरकार अपने निजी रिश्ते पर लगी अटकलों को खत्म कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर कर यह साफ कर दिया कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ उनका संबंध सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है. पोस्ट में दोनों को बेहद आरामदायक और खुशहाल अंदाज में साथ देखा गया, जिससे उनके रिलेशन की चर्चाएं और पुख्ता हो गईं.
कैटी पेरी इन दिनों जापान टूर पर हैं. इसी दौरान उन्होंने ट्रूडो के साथ कई यादगार लम्हों की तस्वीरें पोस्ट कीं. एक तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते दिखते हैं, जबकि वीडियो में वे साथ में भोजन करते और बातचीत करते नजर आते हैं. पेरी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि Tokyo times on tour and much more… यानी टोक्यो में टूर के दौरान बिताए गए कई खास पल.
カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。— 岸田文雄 (@kishida230) December 4, 2025
総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には「日加アクションプラン」の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。
こうして交友を続けられていることを嬉しく思います。 pic.twitter.com/t9RkbMyip5
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी रिश्ते को स्वीकारा
इस खबर पर सबसे बड़ा मुहर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बयान ने लगा दिया. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टनर के साथ जापान आए थे और उन्होंने उनके साथ लंच भी किया. किशिदा के इस बयान ने दुनिया भर में दोनों के रिश्ते को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी.
View this post on Instagram
पहली पब्लिक अपीयरेंस—पेरिस में पेरी का बर्थडे
ट्रूडो और कैटी पेरी पहली बार अक्टूबर 2025 में पेरिस में पेरी के 41वें जन्मदिन समारोह में एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए थे. हालांकि इससे पहले जुलाई 2025 में दोनों को कनाडा में अपने पालतू कुत्तों के साथ घूमते देखा गया था.
रिश्ता कब शुरू हुआ?
रिपोर्टों के अनुसार, दोनों की मुलाकात के बाद उनका रिश्ता मॉन्ट्रियल में आगे बढ़ा. उसी समय से दोनों की डेटिंग शुरू हुई और उन्हें कई निजी मौकों पर साथ देखा गया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL