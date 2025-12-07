इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी नहीं आया रिफंड, यहां कर सकते हैं शिकायत

Indigo Flight Cancelled Refund: पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल और डिले होने की खबरें इतनी तेजी से बढ़ीं कि हजारों यात्री परेशान हो गए. सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें आने लगीं कि कैंसिलेशन के बाद भी रिफंड समय पर नहीं मिल रहा. हालात बिगड़ते देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद दखल दिया और एयरलाइन को साफ निर्देश दिए कि सभी पेंडिग रिफंड तुरंत प्रोसेस किए जाएं.

मंत्रालय ने एयरलाइन को डेडलाइन दी है कि 7 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे तक हर पेंडिग रिफंड क्लियर हो जाना चाहिए. वरना तुरंत कार्रवाई की जाएगी. अगर आपको अबतक नहीं मिला फ्लाइट कैंसिल होने के बाद रिफंड तो जान लीजिए कहां शिकायत कर सकते हैं.

रिफंड में देरी हो रही है तो ऐसे कर सकते हैं शिकायत

अगर आपकी IndiGo फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और फिर भी रिफंड अब तक नहीं आया. तो शिकायत दर्ज करना अब पहले से ज्यादा आसान है. सबसे पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. जहां Customer Support सेक्शन में रिफंड से जुड़ी शिकायतों का ऑप्शन दिया गया है. यहां आप अपना PNR, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की AirSewa ऐप और पोर्टल भी तुरंत शिकायत लेने के लिए उपलब्ध है.

इस प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज होते ही एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे आप हर स्टेज अपडेट चेक कर सकते हैं. मंत्रालय ने इंडिगो को स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी यात्री को फॉलो-अप के लिए बार-बार कॉल या मेल न करना पड़े. एक बार शिकायत दर्ज होते ही प्रोसेसिंग शुरू हो जानी चाहिए और रिफंड जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए.

रिफंड फैसिलिटेशन सेल तैयार

रिफंड से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए और हालात काबू में लाने और लोगों की दिक्कतें जल्दी खत्म करने के लिए मंत्रालय ने IndiGo को एक खास पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल तैयार करने का आदेश दिया है. यह सेल सीधे उन यात्रियों से काॅन्टेक्ट करेगा जिनकी फ्लाइट कैंसिल या डिस्टर्ब हुई है. जिससे उन्हें हर दूसरे दिन मेल या कॉल करके अपडेट मांगना न पड़े.

मंत्रालय ने कहा है कि जब तक एयरलाइन अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह नॉर्मल नहीं कर देती. तब तक ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए. मतल जैसे ही कोई फ्लाइट कैंसिल होती है. रिफंड बिना किसी रिक्वेस्ट के तुरंत शुरू हो जाएगा. यह बदलाव यात्रियों के लिए बड़ी राहत जैसा है क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा शिकायत इसी बात की थी कि रिफंड के लिए बार-बार फॉलो-अप करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: टोल प्लाजा से इतनी दूर है आपका घर तो नहीं देने होंगे पैसे, ये वाला नियम जानते हैं आप?