दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं

एक्टर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही हैं. इस ट्रीटमेंट के दौरान एक्ट्रेस को कई साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं. एक्ट्रेस का वजन भी बढ़ रहा है. हालांकि, दीपिका को इससे फर्क नहीं पड़ता. दीपिका ने कहा कि उनका फोकस खुद को ठीक करने पर है.

दीपिका को रश्मि देसाई के साथ उनके YouTube चैट शो दिल से दिल तक पर देखा गया. VidUnit ने इसे प्रोड्यूस किया. यहां दीपिका ने अपनी कैंसर से लड़ाई के बारे में बात की.

जब दीपिका को कैंसर का सुन रोने लगीं

कैंसर डायग्नोसिस पर अपने रिएक्शन को लेकर दीपिका ने कहा, 'ये पहली बार था मैं कार में बैठी थी और उस वक्त मुझे रुहान को अपनी मां को देना पड़ा. क्योंकि वो बहुत रो रहा था. मैं उसी फीड नहीं करवा पा रही थी और मैं रोने लगी. उस वक्त मेरे मन में सिर्फ ये था कि अगर ये कैंसर है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है. मैं बस ठीक होना चाहती हूं. मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी.'

आगे दीपिका ने कहा, 'ये शब्द ही खुद में ही डरावना है. अगर किसी को ये कहा जाए कि उन्हें कैंसर है तो ये अदंर से उन्हें तोड़ देता है. तो इसीलिए शोएब और मैं उस लॉबी में रोए थे. हमने एक-दूसरे को गले लगाया और खूब रोए. लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम नहीं रोएंगे. हम दोनों को ठीक लगा. सच कहूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी, या मेरा वजन बढ़ गया है या मेरे बाल झड़ रहे हैं. इस पूरी जर्नी में मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मैं ठीक होना चाहती हूं. मैं रुहान के लिए ठीक होना चाहती हूं.'

बता दें कि दीपिका की कैंसर सर्जरी हो गई है. वो मेडिकेशन पर हैं. इन दिनों वो अपने ससुराल के साथ गांव मौदहा में हैं.