इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर

इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर

Girija Oak Saree Collection: एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया को उनके पास 400 साड़ियां हैं जिनको कीमत लाखों में है और कुछ तो 50 साल पुरानी भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 10:40 AM (IST)
Girija Oak Saree Collection: एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया को उनके पास 400 साड़ियां हैं जिनको कीमत लाखों में है और कुछ तो 50 साल पुरानी भी है.

एक्ट्रेस गिरिजा ओक अक्सर अपनी खूबसूरत साड़ियों के कलेक्शन को लेकर चर्चा में रहती है. वहीं अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके पास 400 साड़ियां है जिनको कीमत लाखों में है और कुछ रख 50 साल पुरानी है.

1/7
नेशनल क्रश गिरिजा ओक आजकल 'परफेक्ट फैमिली' वेब शो के लिए चर्चा में आई हुई हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना साड़ियों का कलेक्शन दिखाया.
नेशनल क्रश गिरिजा ओक आजकल 'परफेक्ट फैमिली' वेब शो के लिए चर्चा में आई हुई हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना साड़ियों का कलेक्शन दिखाया.
2/7
गिरिजा को अक्सर ही साड़ी पहने देखा गया है. ब्लू साड़ी और व्हाइट ब्लाउज की इनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी.
गिरिजा को अक्सर ही साड़ी पहने देखा गया है. ब्लू साड़ी और व्हाइट ब्लाउज की इनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी.
3/7
Hauterrfly संग बातचीत में गिरिजा ने बताया कि उनके पास करीब 400 साड़ियां हैं. मां और दादी से उन्हें ये साड़ियों का कलेक्शन मिला है.
Hauterrfly संग बातचीत में गिरिजा ने बताया कि उनके पास करीब 400 साड़ियां हैं. मां और दादी से उन्हें ये साड़ियों का कलेक्शन मिला है.
4/7
हर साड़ी काफी महंगी है. देश के हर कोने से, कल्चर से, परंपरा से जुड़ी एक साड़ी उनके पास है. गिरिजा ने सबसे पहले अपनी दादी की एक साड़ी दिखाई जो 60-70 साल पुरानी है.
हर साड़ी काफी महंगी है. देश के हर कोने से, कल्चर से, परंपरा से जुड़ी एक साड़ी उनके पास है. गिरिजा ने सबसे पहले अपनी दादी की एक साड़ी दिखाई जो 60-70 साल पुरानी है.
5/7
ये हाथ से पेंट हुई शिफॉन की साड़ी थी. क्रीम कलर की इस साड़ी की कीमत काफी ज्यादा है. एक उनके पास बनारसी जामावर साड़ी है जो थोड़ी महंगी है.
ये हाथ से पेंट हुई शिफॉन की साड़ी थी. क्रीम कलर की इस साड़ी की कीमत काफी ज्यादा है. एक उनके पास बनारसी जामावर साड़ी है जो थोड़ी महंगी है.
6/7
गिरिजा ने बताया कि ये साड़ी की कीमत किडनी की कीमत जितनी है. लाखों में है. अगर किसी साड़ी को आप अच्छी तरह रखते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है.
गिरिजा ने बताया कि ये साड़ी की कीमत किडनी की कीमत जितनी है. लाखों में है. अगर किसी साड़ी को आप अच्छी तरह रखते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है.
7/7
साड़ी, हमेशा के लिए होती है. इसे हर साइज की महिला पहन सकती है. ये काफी वर्सेटाइल होती है. गिरिजा के पास एक साड़ी ऐसी भी है, जिसपर Audrey Hepburn बनी हैं.
साड़ी, हमेशा के लिए होती है. इसे हर साइज की महिला पहन सकती है. ये काफी वर्सेटाइल होती है. गिरिजा के पास एक साड़ी ऐसी भी है, जिसपर Audrey Hepburn बनी हैं.
Published at : 07 Dec 2025 10:40 AM (IST)
Girija Oak Perfect Family

Embed widget