बेल बॉटम (2021) एक हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म 1980 के दशक की सच्ची हवाई जहाज हाईजैकिंग घटना पर बनी है. अक्षय कुमार रॉ एजेंट 'बेल बॉटम' के रोल में हैं, जो यात्रियों को बचाने के मिशन पर होता है. फिल्म में एक्शन, रेट्रो लुक और लारा दत्ता का इंदिरा गांधी वाला रोल खास है. बेल बॉटम को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.