दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...

भारत ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया है. पहले दो मैचों तक सीरीज एक-एक से बराबर थी, लेकिन विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे मैच को टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत लिया है. अंतिम मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया. मगर विराट कोहली को 2 शतक और एक अर्धशतक लगाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे.

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने कहा, "मैं जिस तरह इस सीरीज में खेला, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है. मैं मानसिक रूप से खुला महसूस कर रहा हूं. मैं पिछले 2-3 साल में ऐसे नहीं खेला हूं. मैं जानता हूं कि मैं कब मैदान में जाकर इस तरह की बैटिंग कर सकता हूं."

टीम के लिए कुछ खास करना था

विराट कोहली ने आगे कहा, "जब सीरीज एक-एक से बराबरी पर हो, हम टीम के लिए कुछ खास करना चाहते हैं. इसलिए हम बहुत लंबे समय तक टीम के लिए खेल पाए हैं. मुझे खुशी है कि हम दोनों बहुत लंबे समय तक एकसाथ अच्छा कर पाए हैं."

विराट कोहली मे इस सीरीज में 2 शतक और एक फिफ्टी लगाई. रांची में उन्होंने 135 रनों की पारी खेल भारतीय टीम की 17 रनों से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसके बाद रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 102 रनों की पारी खेली. उसी मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन बनाए थे. हालांकि टीम इंडिया उस मैच को 4 विकेट से हार गई थी.

अब तीसरे वनडे मैच में उन्होंने तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए 45 गेंद में 65 रन बना डाले. उन्होंने पूरी सीरीज में 3 मैच खेलकर 302 रन बनाए. सीरीज में उनका औसत 151 का रहा.

