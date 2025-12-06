एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी गोरी मैम बनकर दर्शकों के दिलों पर करती थीं राज
रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत की भूमिका में देखा जा रहा है. फिल्म में उनकी वाइफ का रोल सौम्या टंडने ने निभाया है.
Published at : 06 Dec 2025 02:46 PM (IST)
Tags :Saumya Tandon Dhurandhar
