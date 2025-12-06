हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी गोरी मैम बनकर दर्शकों के दिलों पर करती थीं राज

'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी गोरी मैम बनकर दर्शकों के दिलों पर करती थीं राज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 02:46 PM (IST)

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत की भूमिका में देखा जा रहा है. फिल्म में उनकी वाइफ का रोल सौम्या टंडने ने निभाया है.

1/10
टीवी के पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सौम्या टंडन ने 'धुरंधर'से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है.
टीवी के पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सौम्या टंडन ने 'धुरंधर'से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है.
2/10
फिल्म 'धुरंधर'में एक्ट्रेस रहमान डकैत की बीवी की भूमिका बेहद ही शानदार ढंग से निभाया है. फिल्म में सौम्या का एकदम नया और दमदार लुक देखने को मिला.
फिल्म 'धुरंधर'में एक्ट्रेस रहमान डकैत की बीवी की भूमिका बेहद ही शानदार ढंग से निभाया है. फिल्म में सौम्या का एकदम नया और दमदार लुक देखने को मिला.
3/10
इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के अलावा सौम्या टंडन ने भी अपने कैरेक्टर को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी. फिल्म में रहमान को पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का कुख्यात डकैत दिखाया गया है.
इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के अलावा सौम्या टंडन ने भी अपने कैरेक्टर को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी. फिल्म में रहमान को पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का कुख्यात डकैत दिखाया गया है.
4/10
धुरंधर जबसे रिलीज हुई है, तबसे लोगों ने रहमान डकैत की वाइफ यानी सौम्या टंडन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया है और उनके बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानना चाहते हैं.
धुरंधर जबसे रिलीज हुई है, तबसे लोगों ने रहमान डकैत की वाइफ यानी सौम्या टंडन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया है और उनके बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानना चाहते हैं.
5/10
वैसे तो सौम्या को धुरंधर में ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिली, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से वो लोगों के दिलों पर छा गईं.
वैसे तो सौम्या को धुरंधर में ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिली, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से वो लोगों के दिलों पर छा गईं.
6/10
सौम्या ने अपने छोटे लेकिन दमदार और इंटेंस किरदार से साबित कर दिया कि कहानी कोई भी हो वो अपने बेहतरीन एक्टिंग से उसमें फिट हो सकती हैं.
सौम्या ने अपने छोटे लेकिन दमदार और इंटेंस किरदार से साबित कर दिया कि कहानी कोई भी हो वो अपने बेहतरीन एक्टिंग से उसमें फिट हो सकती हैं.
7/10
सबसे मजेदार बात तो ये है कि सौम्या टंडन को जिन लोगों ने भाबीजी घर पर हैं में अनीता भाभी के कैरेक्टर में देखा है वो उन्हें रहमान डकैत की वाइफ की भूमिका में देख हैरान रह गए.
सबसे मजेदार बात तो ये है कि सौम्या टंडन को जिन लोगों ने भाबीजी घर पर हैं में अनीता भाभी के कैरेक्टर में देखा है वो उन्हें रहमान डकैत की वाइफ की भूमिका में देख हैरान रह गए.
8/10
इस बार सौम्या ने अपने चुलबुले किरदारों से एकदम अलग इंटेंस रोल प्ले किया है. वो डकैत की बीवी जो बनी हैं.
इस बार सौम्या ने अपने चुलबुले किरदारों से एकदम अलग इंटेंस रोल प्ले किया है. वो डकैत की बीवी जो बनी हैं.
9/10
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सौम्या ने बताया कि उन्होंने धुरंधर फिल्म क्यों साइन किया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने यह फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर आदित्य धर के लिए साइन की है.
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सौम्या ने बताया कि उन्होंने धुरंधर फिल्म क्यों साइन किया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने यह फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर आदित्य धर के लिए साइन की है.
10/10
सौम्या ने कहा कि मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी. ये एक छोटा सा रोल है, लेकिन यह मेरे अब तक के सबसे इंटेंस रोल में से एक है.
सौम्या ने कहा कि मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी. ये एक छोटा सा रोल है, लेकिन यह मेरे अब तक के सबसे इंटेंस रोल में से एक है.
Published at : 06 Dec 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
Saumya Tandon Dhurandhar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Babri Masjid Controversy: बाबरी मस्जिद नाम पर बड़ा खेल, मचेगा बवाल! Mamata की डूबेगी लुटिया?
Indigo Flight News: क्या भारतीय विमान सेक्टर में इंडिगो मोनोपॉली का उठा रही फायदा ? | abp News
Indigo Flight News: इंडिगो की मनमानी... यात्रियों के लिए बनी बड़ी परेशानी ! | abp News
Indigo Flight News: 'घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करें यात्री '- IGI Airport
Indigo Flight News: वीडियो के जरिए इंडिगो संकट पर परेशान यात्री ने सुनाई अपनी दर्द भरी कहानी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
नौकरी
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget