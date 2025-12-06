कितने पढ़े लिखे हैं रणवीर सिंह, जानिए- 'धुरंधर' एक्टर की एजुकेशन डिटेल्स

आज रणवीर सिंह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं. उनकी जर्नी बताती है कि टैलेंट, पढ़ाई और हार्डवर्क का सही कॉम्बिनेशन किसी को भी अलग लेवल तक ले जा सकता है। उनके करियर की कहानी ये दिखाती है कि पास्शन ,मेहनत और सही एजुकेशन सो ही सक्सेस मिलती हैं.