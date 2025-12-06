हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितने पढ़े लिखे हैं रणवीर सिंह, जानिए- 'धुरंधर' एक्टर की एजुकेशन डिटेल्स

कितने पढ़े लिखे हैं रणवीर सिंह, जानिए- 'धुरंधर' एक्टर की एजुकेशन डिटेल्स

Ranveer Singh Education: रणवीर सिंह अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' में पावरफुल जासूस बनकर छा गए हैं. उनकी पढ़ाई और एक्सपीरियंस ने ही उनकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Ranveer Singh Education: रणवीर सिंह अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' में पावरफुल जासूस बनकर छा गए हैं. उनकी पढ़ाई और एक्सपीरियंस ने ही उनकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया.

रणवीर सिंह जो अपनी एनर्जी और स्टाइल के लिए हमेशा फैंस के दिलों में राज़ करते हैं, अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ में एक पावरफुल जासूस के रूप में धमाल मचा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर की पढ़ाई और एक्सपीरियंस ने उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को एकदम नया शेप दिया? पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग और परफॉर्मेंस में उनकी मेहनत ने उन्हें आज इतना स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग स्टार बना दिया है.

रणवीर सिंह अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ में एक पावरफुल जासूस के रोल में नज़र आ रहे हैं, और रिलीज़ के साथ ही फिल्म सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ क्रिएट कर रही है. उनका यह इंटेंस और स्टाइलिश लुक फैंस के बीच लगातार चर्चा में बना हुआ है.
रणवीर सिंह अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' में एक पावरफुल जासूस के रोल में नज़र आ रहे हैं, और रिलीज़ के साथ ही फिल्म सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ क्रिएट कर रही है. उनका यह इंटेंस और स्टाइलिश लुक फैंस के बीच लगातार चर्चा में बना हुआ है.
धुरंधर’ सिनेमाघरों में आई और ऑडियंस ने इसे दिल खोलकर प्यार दिया. रिलीज़ के बाद रणवीर का डार्क, शार्प और इंटेंस अवतार और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया है, जिसे देखकर फैंस उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
धुरंधर' सिनेमाघरों में आई और ऑडियंस ने इसे दिल खोलकर प्यार दिया. रिलीज़ के बाद रणवीर का डार्क, शार्प और इंटेंस अवतार और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया है, जिसे देखकर फैंस उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मुंबई में पले-बढ़े रणवीर हमेशा से ही एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहे हैं. उनका स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से ही दिखाई देता था. स्कूलिंग की शुरुआत लर्नर्स अकादमी से हुई, जहां उन्होंने अपने परफॉर्मेंस और एक्टिंग स्किल्स को निखारना शुरू किया.
मुंबई में पले-बढ़े रणवीर हमेशा से ही एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहे हैं. उनका स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से ही दिखाई देता था. स्कूलिंग की शुरुआत लर्नर्स अकादमी से हुई, जहां उन्होंने अपने परफॉर्मेंस और एक्टिंग स्किल्स को निखारना शुरू किया.
स्कूल के दिन उनके लिए सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि यही वो समय था जब उनका एंटरटेनमेंट और पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट उभर कर सामने आया.
स्कूल के दिन उनके लिए सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि यही वो समय था जब उनका एंटरटेनमेंट और पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट उभर कर सामने आया.
कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए रणवीर ने एच.आर. कॉलेज का चुनाव किया. कॉलेज टाइम उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुआ, यहीं उन्हें अपने करियर के सपनों को क्लियर करने का मौका मिला और उनकी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन में और निखार आया.
कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए रणवीर ने एच.आर. कॉलेज का चुनाव किया. कॉलेज टाइम उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुआ, यहीं उन्हें अपने करियर के सपनों को क्लियर करने का मौका मिला और उनकी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन में और निखार आया.
कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेशन और पब्लिक इवेंट्स ने उनके पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल दिया.
कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेशन और पब्लिक इवेंट्स ने उनके पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल दिया.
रणवीर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया और इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया.
रणवीर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया और इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया.
विदेश में पढ़ाई ने उनके स्किल्स, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को नया शेप दिया. अलग कल्चर, नए दोस्त और इंटरनेशनल एक्सपोज़र ने उनके पर्सनैलिटी में ग्लोबली अपील जोड़ दी.
विदेश में पढ़ाई ने उनके स्किल्स, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को नया शेप दिया. अलग कल्चर, नए दोस्त और इंटरनेशनल एक्सपोज़र ने उनके पर्सनैलिटी में ग्लोबली अपील जोड़ दी.
रणवीर का सिंधी परिवार हमेशा उनके साथ रहा. माता-पिता और बहन ने उनके हर फैसले और सपने में उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया. मुंबई में उनकी नई शुरूआत और हर सक्सेस इसी सपोर्ट और परिवार के प्यार का नतीजा है.
रणवीर का सिंधी परिवार हमेशा उनके साथ रहा. माता-पिता और बहन ने उनके हर फैसले और सपने में उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया. मुंबई में उनकी नई शुरूआत और हर सक्सेस इसी सपोर्ट और परिवार के प्यार का नतीजा है.
आज रणवीर सिंह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं. उनकी जर्नी बताती है कि टैलेंट, पढ़ाई और हार्डवर्क का सही कॉम्बिनेशन किसी को भी अलग लेवल तक ले जा सकता है। उनके करियर की कहानी ये दिखाती है कि पास्शन ,मेहनत और सही एजुकेशन सो ही सक्सेस मिलती हैं.
आज रणवीर सिंह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं. उनकी जर्नी बताती है कि टैलेंट, पढ़ाई और हार्डवर्क का सही कॉम्बिनेशन किसी को भी अलग लेवल तक ले जा सकता है। उनके करियर की कहानी ये दिखाती है कि पास्शन ,मेहनत और सही एजुकेशन सो ही सक्सेस मिलती हैं.
Published at : 06 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar Ranveer Singh Education

Embed widget