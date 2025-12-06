स्वदेश इवेंट में बेहद खूबसूरत दिखीं नीता अंबानी, बेटी ईशा ने भी बिखेरा ग्लैम

ईशा के लुक की हाइलाइट उनका स्टेटमेंट हाई-नेक ब्लाउज बना. जिसे एम्ब्रॉयडरी, सेक्विन, और थ्रेड वर्क से सजाया गया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ईशा ने भारी-भरकम नेकलेस पहना. जिसमें अलग-अलग कलर के पर्ल्स लगे हैं. जिसने नेक एरिया को पूरा कवर लिया और ये उनके ब्लाउज के साथ ब्लेंड होकर खूबसूरत लुक क्रिएट कर गया.