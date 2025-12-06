एक्सप्लोरर
स्वदेश इवेंट में बेहद खूबसूरत दिखीं नीता अंबानी, बेटी ईशा ने भी बिखेरा ग्लैम
Nita Ambani-Isha Ambani: हाल ही में हुए स्वदेश इवेंट में नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
मुंबई में नीता अंबानी ने एक इवेंट रखा था जिसका नाम स्वदेश था. इस इवेंट में कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए. लेकिन इस दौरान नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने अपने देसी लुक से सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस इवेंट से जुड़ी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Tags :Nita Ambani Isha Ambani
बॉलीवुड
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल तक पेरेंट्स से छिपाया रिश्ता, गैर धर्म में शादी करना नहीं था आसान?
बॉलीवुड
8 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ
बॉलीवुड
7 Photos
जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
बिहार
'बिहार में NDA जीता, लोकतंत्र हारा', चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव
क्रिकेट
कुलदीप यादव ने तोड़ दिया दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, बन गए ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल तक पेरेंट्स से छिपाया रिश्ता, गैर धर्म में शादी करना नहीं था आसान?
एबीपी लाइव
Opinion