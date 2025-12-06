हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्वदेश इवेंट में बेहद खूबसूरत दिखीं नीता अंबानी, बेटी ईशा ने भी बिखेरा ग्लैम

स्वदेश इवेंट में बेहद खूबसूरत दिखीं नीता अंबानी, बेटी ईशा ने भी बिखेरा ग्लैम

Nita Ambani-Isha Ambani: हाल ही में हुए स्वदेश इवेंट में नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Nita Ambani-Isha Ambani: हाल ही में हुए स्वदेश इवेंट में नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

मुंबई में नीता अंबानी ने एक इवेंट रखा था जिसका नाम स्वदेश था. इस इवेंट में कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए. लेकिन इस दौरान नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने अपने देसी लुक से सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस इवेंट से जुड़ी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

1/7
नीता अंबानी इवेंट के दौरान बेहद ही खूबसूरत नजर आई. हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी अपने लुक से सबको अट्रैक्ट किया.
नीता अंबानी इवेंट के दौरान बेहद ही खूबसूरत नजर आई. हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी अपने लुक से सबको अट्रैक्ट किया.
2/7
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जो कि काफी खूबसूरत दिख रही रही थी. साथ ही उन्होंने लुक को और भी शाही टच देने के लिए हैवी वर्क ब्लाउज कैरी किया.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जो कि काफी खूबसूरत दिख रही रही थी. साथ ही उन्होंने लुक को और भी शाही टच देने के लिए हैवी वर्क ब्लाउज कैरी किया.
3/7
ज्वैलरी की बात करें तो, हर बार की तरह उनकी ज्वैलरी भी बेहद खास थी. उन्होंने हैवी इयरिंग्स कैरी किए और हाथफूल भी पहने.
ज्वैलरी की बात करें तो, हर बार की तरह उनकी ज्वैलरी भी बेहद खास थी. उन्होंने हैवी इयरिंग्स कैरी किए और हाथफूल भी पहने.
4/7
हैवी साड़ी और ज्वैलरी के साथ उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा और बन हेयरस्टाइल बनाकर लुक को कंप्लीट किया.
हैवी साड़ी और ज्वैलरी के साथ उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा और बन हेयरस्टाइल बनाकर लुक को कंप्लीट किया.
5/7
वहीं ईशा अंबानी इवेंच में गोल्ड टोन साड़ी पहनकर आईं. इस साड़ी को उन्होंने परफेक्ट प्लीट्स में बांधा, लेकिन पल्लू को ड्रैप करने का अंदाज लुक को मॉर्डन टच दे गया. जिसे उन्होंने अपने हाथों पर स्टॉल की तरह कैरी किया.
वहीं ईशा अंबानी इवेंच में गोल्ड टोन साड़ी पहनकर आईं. इस साड़ी को उन्होंने परफेक्ट प्लीट्स में बांधा, लेकिन पल्लू को ड्रैप करने का अंदाज लुक को मॉर्डन टच दे गया. जिसे उन्होंने अपने हाथों पर स्टॉल की तरह कैरी किया.
6/7
ईशा के लुक की हाइलाइट उनका स्टेटमेंट हाई-नेक ब्लाउज बना. जिसे एम्ब्रॉयडरी, सेक्विन, और थ्रेड वर्क से सजाया गया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ईशा ने भारी-भरकम नेकलेस पहना. जिसमें अलग-अलग कलर के पर्ल्स लगे हैं. जिसने नेक एरिया को पूरा कवर लिया और ये उनके ब्लाउज के साथ ब्लेंड होकर खूबसूरत लुक क्रिएट कर गया.
ईशा के लुक की हाइलाइट उनका स्टेटमेंट हाई-नेक ब्लाउज बना. जिसे एम्ब्रॉयडरी, सेक्विन, और थ्रेड वर्क से सजाया गया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ईशा ने भारी-भरकम नेकलेस पहना. जिसमें अलग-अलग कलर के पर्ल्स लगे हैं. जिसने नेक एरिया को पूरा कवर लिया और ये उनके ब्लाउज के साथ ब्लेंड होकर खूबसूरत लुक क्रिएट कर गया.
7/7
वहीं, मैचिंग झुमके और हाथों में रिंग्स के साथ उन्होंने इसे फाइनल टच दिया. इसके अलावा स्लीक बन बनाकर उसमें हेयर एक्सेसरी लगाकर अपने इस लुक को और चमकाया.
वहीं, मैचिंग झुमके और हाथों में रिंग्स के साथ उन्होंने इसे फाइनल टच दिया. इसके अलावा स्लीक बन बनाकर उसमें हेयर एक्सेसरी लगाकर अपने इस लुक को और चमकाया.
Published at : 06 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Isha Ambani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
बिहार
'बिहार में NDA जीता, लोकतंत्र हारा', चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव
'बिहार में NDA जीता, लोकतंत्र हारा', चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव
क्रिकेट
कुलदीप यादव ने तोड़ दिया दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, बन गए ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज
कुलदीप यादव ने तोड़ दिया दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, बन गए ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
बिहार
'बिहार में NDA जीता, लोकतंत्र हारा', चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव
'बिहार में NDA जीता, लोकतंत्र हारा', चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव
क्रिकेट
कुलदीप यादव ने तोड़ दिया दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, बन गए ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज
कुलदीप यादव ने तोड़ दिया दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, बन गए ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
इंडिया
कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ देंगे? पुतिन के साथ डिनर करने के बाद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ देंगे? पुतिन के साथ डिनर करने के बाद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
ट्रेंडिंग
Viral Parking Hack: कार पर जम गई थी धूल, मालिक ने लिखा ऐसा नोट कि राह चलते लोग भी हंसने लगे- अब हो रहा वायरल
कार पर जम गई थी धूल, मालिक ने लिखा ऐसा नोट कि राह चलते लोग भी हंसने लगे- अब हो रहा वायरल
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget