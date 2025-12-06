हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल तक पेरेंट्स से छिपाया रिश्ता, दूसरे धर्म में शादी करने के फैसले पर परिवार में हुई थी दिक्कतें?

सोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल तक पेरेंट्स से छिपाया रिश्ता, दूसरे धर्म में शादी करने के फैसले पर परिवार में हुई थी दिक्कतें?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. इतना ही नहीं बल्कि सोनाक्षी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 06:07 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. इतना ही नहीं बल्कि सोनाक्षी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की.

सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के संग शादी की है. इनकी गिनती इंडस्ट्री के पावर कपल में होती है. दोनों ने कई सालों तक डेट करने के बाद शादी की थी.

1/7
सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के संग 2024 में शादी की थी. दूसरे धर्म में शादी करने पर एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.
सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के संग 2024 में शादी की थी. दूसरे धर्म में शादी करने पर एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.
2/7
हालात ये थे कि सोनाक्षी को अपने वेडिंग पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन को भी बंद करना पड़ा था. सोहा अली खान के पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने इन सब मुद्दे पर खुलकर बात की.
हालात ये थे कि सोनाक्षी को अपने वेडिंग पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन को भी बंद करना पड़ा था. सोहा अली खान के पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने इन सब मुद्दे पर खुलकर बात की.
3/7
पॉडकास्ट में सोनाक्षी से पूछा गया कि शुरुआती दौर में उन्होंने जहीर संग अपने रिश्ते को क्यों छिपाकर रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि इसके पीछे की पहली वजह उनका काम था. क्योंकि, जब आप फीमेल एक्टर होते हो तो ज्यादातर बातें आपके रिलेशनशिप को लेकर होती है.
पॉडकास्ट में सोनाक्षी से पूछा गया कि शुरुआती दौर में उन्होंने जहीर संग अपने रिश्ते को क्यों छिपाकर रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि इसके पीछे की पहली वजह उनका काम था. क्योंकि, जब आप फीमेल एक्टर होते हो तो ज्यादातर बातें आपके रिलेशनशिप को लेकर होती है.
4/7
बस लोग यही पूछते हैं कि आप किसे डेट कर रही हो या किसके साथ दिख रही हो. सोनाक्षी ने कहा कि मैं चाहती थी कि लोग मेरे काम को लेकर मुझसे बात करें नाकी रिश्ते को लेकर.
बस लोग यही पूछते हैं कि आप किसे डेट कर रही हो या किसके साथ दिख रही हो. सोनाक्षी ने कहा कि मैं चाहती थी कि लोग मेरे काम को लेकर मुझसे बात करें नाकी रिश्ते को लेकर.
5/7
सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है. ऐसे में मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा काम कहीं इन सबके बीच खो जाए.
सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है. ऐसे में मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा काम कहीं इन सबके बीच खो जाए.
6/7
सोनाक्षी ने ये भी कहा कि उन्होंने तीन साल तक जहीर संग अपने रिश्ते को पेरेंट्स से भी छिपाकर रखा. इतना ही नहीं वो ये भी नहीं चाहती थीं कि उनके पेरेंट्स को इस बारे में कहीं और से भी पता चले. ऐसे में किसी को नहीं बताया.
सोनाक्षी ने ये भी कहा कि उन्होंने तीन साल तक जहीर संग अपने रिश्ते को पेरेंट्स से भी छिपाकर रखा. इतना ही नहीं वो ये भी नहीं चाहती थीं कि उनके पेरेंट्स को इस बारे में कहीं और से भी पता चले. ऐसे में किसी को नहीं बताया.
7/7
सोनाक्षी ने ये भी कहा कि उन्हें एक बात समझ नहीं आई जो लोग उन्हें पर्सनली जानते भी नहीं थे वो उनकी शादी को लेकर इतने क्यों परेशान थे.
सोनाक्षी ने ये भी कहा कि उन्हें एक बात समझ नहीं आई जो लोग उन्हें पर्सनली जानते भी नहीं थे वो उनकी शादी को लेकर इतने क्यों परेशान थे.
Published at : 06 Dec 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा रहा था...', पुतिन और PM मोदी की मीटिंग पर अमेरिकी मीडिया ने क्या लिखा?
'जब अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन....', पुतिन और PM मोदी की मीटिंग पर अमेरिकी मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
टेलीविजन
सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
सारा खान हैं बेहद खूबसूरत, यकीन ना हो तो देखें लक्ष्मण की बहू की ये 10 तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा रहा था...', पुतिन और PM मोदी की मीटिंग पर अमेरिकी मीडिया ने क्या लिखा?
'जब अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन....', पुतिन और PM मोदी की मीटिंग पर अमेरिकी मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
बिहार में बंपर जीत के बाद JDU का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
टेलीविजन
सारा खान की 10 तस्वीरें, बेहद ग्लैमरस है टीवी के लक्ष्मण की बहू, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
सारा खान हैं बेहद खूबसूरत, यकीन ना हो तो देखें लक्ष्मण की बहू की ये 10 तस्वीरें
विश्व
'जिस तरह अच्छे और बुरे टेररिस्ट होते हैं, उसी तरह...', पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर पर एस जयशंकर का तंज
'जिस तरह अच्छे और बुरे टेररिस्ट होते हैं, उसी तरह...', पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर पर एस जयशंकर का तंज
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
ट्रेंडिंग
Video: 'टाइगर यहां बैठता है' पर्यटकों को कह रहा था गाइड इतने में बाघ ने ली दमदार एंट्री- निकल गई सभी की चीखें, वीडियो वायरल
'टाइगर यहां बैठता है' पर्यटकों को कह रहा था गाइड इतने में बाघ ने ली दमदार एंट्री- निकल गई सभी की चीखें
शिक्षा
UPSSSC PET रिजल्ट जारी, 19 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; अब ग्रुप-सी भर्ती की राह खुलेगी
UPSSSC PET रिजल्ट जारी, 19 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; अब ग्रुप-सी भर्ती की राह खुलेगी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget