हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबिकिनी में लीन बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखीं अनन्या पांडे, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- 'स्टनिंग'

बिकिनी में लीन बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखीं अनन्या पांडे, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- 'स्टनिंग'

Ananya Panday Latest Photos: अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हसीन पलों को फैंस के साथ शेयर किया है. उनकी लेटेस्ट बिकिनी पिक्चर्स को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 09:32 PM (IST)
Ananya Panday Latest Photos: अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हसीन पलों को फैंस के साथ शेयर किया है. उनकी लेटेस्ट बिकिनी पिक्चर्स को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

अनन्या पांडे लगातार अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में अदाकारा ने फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के शूटिंग की अनसीन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया. आप भी देखें उनकी दिलकश अदाएं.

1/7
अनन्या पांडे की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग की मेमोरीज शेयर की हैं.
अनन्या पांडे की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग की मेमोरीज शेयर की हैं.
2/7
हर एक तस्वीर में अनन्या पांडे का अंदाज देखते बनता है. क्रोएशिया में शूटिंग एंजॉय करते हुए हसीना ने अपनी सिजलिंग अदाओं से फैंस का दिल फिर अपने कब्जे में कर लिया है.
हर एक तस्वीर में अनन्या पांडे का अंदाज देखते बनता है. क्रोएशिया में शूटिंग एंजॉय करते हुए हसीना ने अपनी सिजलिंग अदाओं से फैंस का दिल फिर अपने कब्जे में कर लिया है.
3/7
इन वायरल फोटोज में अनन्या पांडे ने अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. खुले बालों में एक्ट्रेस का ये सनकिस्ड फोटो वाकई काफी प्यारा लग रहा है.
इन वायरल फोटोज में अनन्या पांडे ने अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. खुले बालों में एक्ट्रेस का ये सनकिस्ड फोटो वाकई काफी प्यारा लग रहा है.
4/7
इसके अलावा अदाकारा ने कई बिकिनी फोटोज भी शेयर की जहां उन्होंने अपने लीन फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट भी किया है. अनन्या पांडे का ऐसा अवतार लाइमलाइट को अपने नाम कर रहा है.
इसके अलावा अदाकारा ने कई बिकिनी फोटोज भी शेयर की जहां उन्होंने अपने लीन फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट भी किया है. अनन्या पांडे का ऐसा अवतार लाइमलाइट को अपने नाम कर रहा है.
5/7
समंदर किनारे बिकिनी पहने एक्ट्रेस ने जमकर पोज दिया है. उनका ऐसा कातिलाना अंदाज देख फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
समंदर किनारे बिकिनी पहने एक्ट्रेस ने जमकर पोज दिया है. उनका ऐसा कातिलाना अंदाज देख फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
6/7
बता दें, अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे जो 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
बता दें, अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे जो 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
7/7
फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है दर्शक इसपर अपना दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.
फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है दर्शक इसपर अपना दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.
Published at : 06 Dec 2025 09:32 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पलटवार, कहा- 'ऊपर वाला कभी माफ...'
UP: महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पलटवार, कहा- 'ऊपर वाला कभी माफ...'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर
Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर
क्रिकेट
विराट-रोहित और गिल के बाद जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने
विराट-रोहित और गिल के बाद जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पलटवार, कहा- 'ऊपर वाला कभी माफ...'
UP: महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पलटवार, कहा- 'ऊपर वाला कभी माफ...'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर
Bigg Boss 19: चॉल में बीता बचपन, स्ट्रैंडअप कॉमेडी ने बदली किस्मत, जानिए कैसा रहा है प्रणित मोरे का करियर
क्रिकेट
विराट-रोहित और गिल के बाद जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने
विराट-रोहित और गिल के बाद जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने
इंडिया
कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ देंगे? पुतिन के साथ डिनर करने के बाद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ देंगे? पुतिन के साथ डिनर करने के बाद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
ट्रेंडिंग
Viral Parking Hack: कार पर जम गई थी धूल, मालिक ने लिखा ऐसा नोट कि राह चलते लोग भी हंसने लगे- अब हो रहा वायरल
कार पर जम गई थी धूल, मालिक ने लिखा ऐसा नोट कि राह चलते लोग भी हंसने लगे- अब हो रहा वायरल
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget