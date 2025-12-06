एक्सप्लोरर
बिकिनी में लीन बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखीं अनन्या पांडे, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- 'स्टनिंग'
Ananya Panday Latest Photos: अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हसीन पलों को फैंस के साथ शेयर किया है. उनकी लेटेस्ट बिकिनी पिक्चर्स को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
अनन्या पांडे लगातार अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में अदाकारा ने फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के शूटिंग की अनसीन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया. आप भी देखें उनकी दिलकश अदाएं.
Published at : 06 Dec 2025 09:32 PM (IST)
