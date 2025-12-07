हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान

राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान

Rajasthan News: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बूंदी में राव सूरजमल की ऐतिहासिक प्रतिमा तोड़े जाने को गैरकानूनी बताते हुए बीजेपी सरकार पर इतिहास का अपमान करने का आरोप लगाया.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 07 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बूंदी में पूर्व राजा राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटना को गैरकानूनी और राजस्थान के गौरव पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह कदम इतिहास के सम्मान के खिलाफ है.

खाचरियावास ने कहा कि 100 साल पुरानी किसी भी ऐतिहासिक प्रतिमा को बिना कानूनी प्रक्रिया और सहमति के हटाने या तोड़ने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने “सोची-समझी साजिश” के तहत राव सूरजमल की प्रतिमा को हटाया.

उन्होंने कहा कि राव सूरजमल राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं. देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े और बूंदी से लेकर पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया. इस तरह की प्रतिमाओं को तोड़ना न सिर्फ इतिहास का अपमान है, बल्कि उस विरासत को चोट पहुंचाना है जिस पर राजस्थान गर्व करता है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राव सूरजमल की प्रतिमा उसी पुराने स्थान पर दोबारा लगाई जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भाजपा सरकार को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.

खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की जनता राव सूरजमल का सम्मान करती है. यदि सरकार ने प्रतिमा पुराने स्थान पर बहाल नहीं की, तो इसका राजनीतिक असर सीधा भाजपा पर पड़ेगा.

ओम बिरला और CM भजनलाल से भरोसा देने की मांग

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि वे सार्वजनिक रूप से यह भरोसा दिलाएं कि प्रतिमा को वापस उसी स्थान पर लगाया जाएगा. उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिमा टूटने के बाद लोगों को लाठीचार्ज करके डराने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है.

खाचरियावास ने कहा, “पहले प्रतिमा तोड़ी और फिर विरोध करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाईं. यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता.” इस घटना के बाद बूंदी और आसपास के इलाकों में माहौल गरमाया हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि राव सूरजमल उनकी पहचान और इतिहास का हिस्सा हैं. ऐसे में प्रतिमा हटाए जाने को लेकर विरोध बढ़ सकता है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 07 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Bundi News RAJASTHAN NEWS Rao Surajmal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget