एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस
Sara Arjun Education: धुरंधर’ में अपनी दमदार एक्टिंग से छा गईं सारा अर्जुन की पढ़ाई और जर्नी ने उन्हें कम उम्र में ही कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनाया. यहां जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस.
धुरंधर’ में अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेज़ेंस से सबका ध्यान खींचने वाली सारा अर्जुन की जर्नी भी उतनी ही इम्प्रेसिव है. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन और उस रास्ते के बारे में जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनाया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Tags :Dhurandhar Sara Arjun
बॉलीवुड
8 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ
बॉलीवुड
7 Photos
जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
बॉलीवुड
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ है बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये तस्वीरें
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion