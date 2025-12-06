कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस

आज ‘धुरंधर’ उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है. उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस ये बताती है कि सारा सिर्फ एक और न्यूकमर नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में गिनी जाएंगी. उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत और उनका चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस तक का सफर , सब कुछ मिलकर सारा को एक ऐसी एक्ट्रेस बनाता है जो आने वाले सालों में इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ने वाली है.