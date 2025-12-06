हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस

Sara Arjun Education: धुरंधर' में अपनी दमदार एक्टिंग से छा गईं सारा अर्जुन की पढ़ाई और जर्नी ने उन्हें कम उम्र में ही कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनाया. यहां जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Sara Arjun Education: धुरंधर’ में अपनी दमदार एक्टिंग से छा गईं सारा अर्जुन की पढ़ाई और जर्नी ने उन्हें कम उम्र में ही कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनाया. यहां जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस.

धुरंधर’ में अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेज़ेंस से सबका ध्यान खींचने वाली सारा अर्जुन की जर्नी भी उतनी ही इम्प्रेसिव है. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन और उस रास्ते के बारे में जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनाया.

रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ सिर्फ अपने दमदार एक्शन और थ्रिलर वाइब के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी नई लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन की वजह से भी चर्चा में है. फिल्म में सारा की स्क्रीन प्रेज़ेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है कि ऑडियंस उनकी ओर खुद-ब-खुद खिंच जाती है.
रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ सिर्फ अपने दमदार एक्शन और थ्रिलर वाइब के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी नई लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन की वजह से भी चर्चा में है. फिल्म में सारा की स्क्रीन प्रेज़ेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है कि ऑडियंस उनकी ओर खुद-ब-खुद खिंच जाती है.
सारा की खास बात ये है कि उनकी एक्टिंग में नयापन है, लेकिन ओवर-ड्रामैटिक कुछ भी नहीं. कैमरे के सामने उनकी सहजता, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज , सब मिलकर उन्हें स्क्रीन पर बेहद रिलेटेबल, रियल और इंप्रेसिव बनाते हैं.
सारा की खास बात ये है कि उनकी एक्टिंग में नयापन है, लेकिन ओवर-ड्रामैटिक कुछ भी नहीं. कैमरे के सामने उनकी सहजता, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज , सब मिलकर उन्हें स्क्रीन पर बेहद रिलेटेबल, रियल और इंप्रेसिव बनाते हैं.
सारा अर्जुन का करियर बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया था. उन्हें सेट की दुनिया तब से दिखने लगी थी जब कई बच्चे स्कूल की पहली क्लास में नया बैग लेकर जा रहे होते हैं. वह कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आईं, जिसने उन्हें कैमरे के सामने एक कॉन्फिडेंस दिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ.
सारा अर्जुन का करियर बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया था. उन्हें सेट की दुनिया तब से दिखने लगी थी जब कई बच्चे स्कूल की पहली क्लास में नया बैग लेकर जा रहे होते हैं. वह कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आईं, जिसने उन्हें कैमरे के सामने एक कॉन्फिडेंस दिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ.
सारा ने तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ऐसे रोल निभाए, जो आज भी लोगों को याद हैं. उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही उनकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर मानी गई. धीरे-धीरे सारा का स्क्रीन टाइम बढ़ा और वो इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद चेहरा बन गई.
सारा ने तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ऐसे रोल निभाए, जो आज भी लोगों को याद हैं. उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही उनकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर मानी गई. धीरे-धीरे सारा का स्क्रीन टाइम बढ़ा और वो इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद चेहरा बन गई.
लेकिन इतना सब होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा. शूटिंग और करियर के बीच भी सारा ने मुंबई में अपनी स्कूलिंग पूरी की. अक्सर सेट पर ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेज और पढ़ाई का बैलेंस उन्होंने खुद बनाकर रखा.
लेकिन इतना सब होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा. शूटिंग और करियर के बीच भी सारा ने मुंबई में अपनी स्कूलिंग पूरी की. अक्सर सेट पर ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेज और पढ़ाई का बैलेंस उन्होंने खुद बनाकर रखा.
उनकी फैमिली ने भी हमेशा यही कोशिश की कि सारा की एजुकेशन और करियर दोनों बराबर आगे बढ़ें. आज भी, फिल्मों में लगातार व्यस्त होने के बाद भी सारा अपनी कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रही हैं.
उनकी फैमिली ने भी हमेशा यही कोशिश की कि सारा की एजुकेशन और करियर दोनों बराबर आगे बढ़ें. आज भी, फिल्मों में लगातार व्यस्त होने के बाद भी सारा अपनी कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रही हैं.
‘धुरंधर’ में उनकी परफॉर्मेंस देखकर समझ आता है कि एक्टिंग सिर्फ उनका काम नहीं है, बल्कि उनका पैशन है. और उनकी पढ़ाई ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी अधिक ग्राउंडेड, स्मार्ट और शार्प बनाया है. यह वही कारण है कि सारा कैमरे के सामने न सिर्फ खूबसूरत दिखती हैं, बल्कि समझदार भी नजर आती हैं.
‘धुरंधर’ में उनकी परफॉर्मेंस देखकर समझ आता है कि एक्टिंग सिर्फ उनका काम नहीं है, बल्कि उनका पैशन है. और उनकी पढ़ाई ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी अधिक ग्राउंडेड, स्मार्ट और शार्प बनाया है. यह वही कारण है कि सारा कैमरे के सामने न सिर्फ खूबसूरत दिखती हैं, बल्कि समझदार भी नजर आती हैं.
आज ‘धुरंधर’ उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है. उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस ये बताती है कि सारा सिर्फ एक और न्यूकमर नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में गिनी जाएंगी. उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत और उनका चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस तक का सफर , सब कुछ मिलकर सारा को एक ऐसी एक्ट्रेस बनाता है जो आने वाले सालों में इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ने वाली है.
आज ‘धुरंधर’ उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है. उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस ये बताती है कि सारा सिर्फ एक और न्यूकमर नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में गिनी जाएंगी. उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत और उनका चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस तक का सफर , सब कुछ मिलकर सारा को एक ऐसी एक्ट्रेस बनाता है जो आने वाले सालों में इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ने वाली है.
Published at : 06 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Dhurandhar Sara Arjun

टॉप रील्स
