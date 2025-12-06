हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'फोर्स 3' में जॉन अब्राहम को मिली नई हीरोइन, कौन हैं वेदिका? 10 तस्वीरों में जानें सब कुछ

Force 3 Lead Actress: जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म 'फोर्स 3' की एक्ट्रेस मिल गई है. खबर है कि एक नई नवेली बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस इस बार जॉन की लीड एक्ट्रेस बनेगी. चलिए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस?

06 Dec 2025 09:40 PM (IST)
जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3' को लेकर इस वक्त खबरों का बाजार काफी गर्म है. फिल्म की कन्फर्मेशन से फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है. इस बार यह फिल्म कई मायनों में बेहद खास होने वाली है. वहीं फिल्ममेकर्स को 'फोर्स 3' के लिए एक नई एक्ट्रेस भी मिल चुकी है जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस होगी. अब नई एक्ट्रेस की एंट्री से इस फिल्म को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं.

मिरर की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, 'फोर्स 3' की लीड एक्ट्रेस वेदिका पिंटो होंगी. फिल्म में वह जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगी. हालांकि इस बारे में फिल्म मेकर्स टीम की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
आपको बता दें कि फोर्स 3 में वेदिका पिंटो से पहले मीनाक्षी चौधरी को फीमेल लीड लिया गया था. मगर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है.
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, शेड्यूल और फीस के मामले में मेकर्स के साथ उनकी सहमति नहीं बन सकी.लिहाज़ा उन्होंने जॉन की 'फोर्स 3' छोड़ दी.
मीनाक्षी चौधरी की फिल्म छोड़ने के बाद वेदिका को इस फिल्म के संपर्क किया गया. रिपोर्ट के अनुसार वेदिका फिल्म के लिए राजी हैं. बता दें कि वेदिका अलावा इस बार फिल्म में हर्षवर्धन राणे भी हैं.
अब बात वेदिका पिंटो की करें तो वेदिका मुबंई से संबंध रखती हैं. 14 अक्टूबर 1995 को जन्मीं महज 30 साल की हैं.
वेदिका के पिता जॉनी पिंटो एक हिंदी फिल्म बिजनेस एसोसिएट थे और मां बैंकर हैं. वेदिका की स्कूलिंग और कॉलेज मुंबई से ही हुई है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया है.
वेदिका 2019 में आए ऋत्विज के म्यूजिक वीडियो ‘लिग्गी’ से सुर्खियों में आई थीं. यह गाना काफी पसंद किया गया था. इसके बाद वो अरमान मलिक के गाने ‘बस तुझसे प्यार हो’ में भी काफी पसंद की गईं. वीडियो में उनका स्टाइल और डांस लोगों के दिलों को छू गया था.
म्यूजिक वीडियो में काम करने बाद साल 2022 में वेदिका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. उनकी पहली फिल्म ऑपरेशन रोमियो थी. इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया था. मगर अफसोस उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.
इस फिल्म के बाद वेदिका को आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘गुमराह’ में देखा गया. यह फिल्म भी कुछ खास नहीं रही. मगर लोगों ने वेदिका जरूर नोटिस किया.
अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची से वेदिका पिंटो एक बार फिर से चर्चे में आईं. इस फिल्म में वेदिका को रिंकू के रोल में देखा गया जो एक डांसर है. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों पसंद किया. अब अगर फोर्स में वेदिका काम करती हैं तो यह उनके करियर की चौथी फिल्म होगी.
06 Dec 2025 09:38 PM (IST)
