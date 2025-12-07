उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में शनिवार (6-7 दिसंबर 2025) की रात हुए दर्दनाक हादसे का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नाइट क्लब के अंदर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में कम से कम 25 कर्मचारियों की मौत हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह आग तेजी से फैलती है और पूरा क्लब धुएं व लपटों से भर गया है. दूर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है.

मामले पर गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है. उन्होंने बताया कि घटना रात 12:04 बजे की है. पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पा लिया गया है और 23 शव बरामद किए जा चुके हैं. घटना की विस्तृत जांच जारी है.

आग के बाद का दृश्य भी वीडियो में कैद

एजेंसी ANI ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें आग बुझने के बाद नाइटक्लब की इमारत के जले हुए हिस्से नजर आ रहे हैं. इमारत की खिड़कियां, दरवाज़े और आंतरिक हिस्सा पूरी तरह काले राख जैसे हो चुके हैं. क्लब का नाम Birch by Romeo Lane बताया जा रहा है, जो बेहद लोकप्रिय पार्टी स्पॉट माना जाता है.

🔴 BREAKING | Goa Nightclub Tragedy – 23 Dead



A massive fire broke out at Birch by Romeo Lane in North Goa’s Arpora late Saturday night, killing 23 staff members trapped inside.

The blaze is suspected to have started in the kitchen, possibly triggered by a cylinder blast,… pic.twitter.com/cZvgsY0wVW — Bharathirajan (@bharathircc) December 6, 2025

#WATCH | Goa | Aftermath of the fire that broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/v6qleY5WJX — ANI (@ANI) December 7, 2025 ”

CM प्रमोद सावंत पहुंचे घटनास्थल

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मीडिया से कहा— यह गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए बेहद दुखद घटना है. प्राथमिक जांच में पाया गया है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ. ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.” उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जांच होगी और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में किसी भी पर्यटक की मौत नहीं हुई, अधिकतर मृतक क्लब के कर्मचारी थे जो अंदर कार्यरत थे.

