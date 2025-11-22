हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मस्ती 4' इस फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों से निकली आगे, सिर्फ एक का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड

Mastiii 4 Opening Day Collection: 'मस्ती 4' आज थिएटर्स में रिलीज हुई और जमकर कमाई कर रही है. ओपनिंग डे पर ही ये फिल्म सभी मूवीज पर भारी पड़ गई. जानें पहले दिन का कलेक्शन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 03:04 PM (IST)
विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की मल्टी स्टारर फिल्म 'मस्ती 4' आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. पहले ही दिन इस फिल्म ने अपने खाते में करोड़ो रुपए जमा कर लिए हैं. यहां जानिए 'मस्ती 4' का ओपनिंग डे कलेक्शन

एडल्ट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी मस्ती की शुरुआत 2004 में हुई थी. इसकी पहली फिल्म मस्ती को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और ये हिट साबित हुई. इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया था.
इतना ही नहीं फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में अजय देवगन ने भी अपना अहम योगदान दिया. इस फिल्म में उन्हें इंस्पेक्टर सिकंदर के रोल में देखा गया था. अगर लीड एक्ट्रेसेस की बात करें तो इसमें लारा दत्ता, अमृता राव, जेनेलिया डिसूजा को देखा गया. पहले दिन फिल्म ने अपने खाते में 1.80 करोड़ की कुल कमाई की.
इसके बाद 2013 में मस्ती फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई. फ्रेंचाइजी के दूसरी फिल्म ने भी थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म करते हुए सुपरहिट का टैग अपने नाम कर लिया.
9 साल बाद बनी इस फिल्म का निर्देशन भी इंद्र कुमार द्वारा किया गया और वहीं सेम लीड एक्टर्स इसमें नजर आए जिन्हें मस्ती में देखा गया था. लेकिन लीड एक्ट्रेसेस की जगह करिश्मा तन्ना और मरियम जकारिया ने ले ली. ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने खाते में 12.50 करोड़ रुपए जमा किए.
फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म की रिलीज होने के बाद मेकर्स ने इसका तीसरा भाग भी रिलीज किया. ग्रेट ग्रैंड मस्ती 2016 में रिलीज हुई लेकिन अपनी पहली फिल्मों की तरह ये बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं बिखेर पाई और इसे डिजास्टर का टैग मिल गया.
बता दें, 2016 में जब ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई तब सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन इसने 2.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. इसमें भी विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की तिगड़ी देखी गई और उर्वशी रौतेला ने इन तीनों एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया.
अब 21 नवंबर को 'मस्ती 4' सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई और इसे फरहान अख्तर की 120 बहादुर का सामना करना पड़ा. लेकिन अपनी दमदार स्टारकास्ट के साथ 'मस्ती 4' ने ऑडियंस का प्यार कमाया. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है. बता दें, पहले दिन इसने अपने खाते में 2.75 करोड़ रुपए जमा कर लिए.
Published at : 22 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Tags :
Great Grand Masti Mastiii 4 Masti

