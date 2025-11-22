'मस्ती 4' इस फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों से निकली आगे, सिर्फ एक का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड

अब 21 नवंबर को 'मस्ती 4' सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई और इसे फरहान अख्तर की 120 बहादुर का सामना करना पड़ा. लेकिन अपनी दमदार स्टारकास्ट के साथ 'मस्ती 4' ने ऑडियंस का प्यार कमाया. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है. बता दें, पहले दिन इसने अपने खाते में 2.75 करोड़ रुपए जमा कर लिए.