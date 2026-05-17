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बेहद ग्लैमरस हैं 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस, शरवरी वाघ के इन लुक्स से नहीं हटा पाएंगे अपनी नजर
Sharvari Glamorous Looks: अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस शरवरी बेहद ही ग्लैमरस हैं. वो अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बना देती हैं. आइए देखेते हैं उनकी खूबसूरत फोटोज.
शरवरी वाघ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनके कुछ ग्लैमरस लुक्स, जो आपको दीवाना बना देंगें.
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Published at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
Tags :Sharvari Main Vaapas Aaunga
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