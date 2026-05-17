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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद ग्लैमरस हैं 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस, शरवरी वाघ के इन लुक्स से नहीं हटा पाएंगे अपनी नजर

बेहद ग्लैमरस हैं 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस, शरवरी वाघ के इन लुक्स से नहीं हटा पाएंगे अपनी नजर

Sharvari Glamorous Looks: अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस शरवरी बेहद ही ग्लैमरस हैं. वो अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बना देती हैं. आइए देखेते हैं उनकी खूबसूरत फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
Sharvari Glamorous Looks: अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक्ट्रेस शरवरी बेहद ही ग्लैमरस हैं. वो अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बना देती हैं. आइए देखेते हैं उनकी खूबसूरत फोटोज.

शरवरी वाघ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनके कुछ ग्लैमरस लुक्स, जो आपको दीवाना बना देंगें.

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शरवरी वाघ इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में वो दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
शरवरी वाघ इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में वो दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
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दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म में शरवरी एक्टर संग रोमांस करती दिखेंगी.
दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म में शरवरी एक्टर संग रोमांस करती दिखेंगी.
Published at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Sharvari Main Vaapas Aaunga

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