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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान हाशमी बने किंग, सनी देओल को सूर्या ने पछाड़ा, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस

इमरान हाशमी बने किंग, सनी देओल को सूर्या ने पछाड़ा, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक थिएटर में इन दिनों कई फिल्में लगी हैं. 'बंटवारा 1947' से लेकर 'आवारापन 2' तक ने बॉक्स ऑफिस जमकर कमाई की.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 12:36 PM (IST)
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शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसों की बारिश हुई. एक तरफ इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' छाई हुई है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. वहीं सनी देओल भी फिल्म 'बंटवारा 1947' भी अच्छा कमा रही है. साउथ स्टार सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' भी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी और कौनसी फिल्म पिछड़ गई.

ये भी पढ़ें- 'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, दो दिन में 50 Cr क्लब में एंट्री

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस धमाका

'आवारापन 2' शनिवार को नंबर वन पर है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 40.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म ने 33.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 10,496 शोज मिले हैं और 55 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म को पहले दिन 9,033 शोज मिले. फिल्म को पहले दिन 45 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने दो दिन में 55.75 करोड़ की कमाई की.

फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया. फिल्म को विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में इमरान हाशमी के अपोजिट रोल में दिशा पाटनी हैं. वहीं शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम रोल में दिखे. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. दो दिन में ही फिल्म ने धमाका कर दिया. ये इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.


इमरान हाशमी बने किंग, सनी देओल को सूर्या ने पछाड़ा, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस

ये भी पढ़ें- 'बंटवारा 1947' ने दूसरे दिन किया धमाका, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

फिल्म ने शनिवार को 13.50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को दूसरे दिन 8,071 शोज मिले. फिल्म को 34 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ कमाए थे. पहले दिन फिल्म को 8,721 शोज मिले और 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दो दिन में सनी देओल की फिल्म ने 19.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म की कमाई में दूसरे दिन 134.8 परसेंट की ग्रोथ दिखी. फिल्म ने दो दिन में ग्रॉस 22.91 करोड़ की कमाई कर ली है. 

वहीं ओवरसीज मार्केट में कमाई की बात करें तो दूसरे दिन फिल्म ने 2 करोड़ कमाए. दो दिनों में फिल्म ने टोटल 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 26.41 करोड़ का बिजनेस किया है.

इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल जैसे स्टार्स दिखे. पहले फिल्म का नाम 'लाहौर 1947' रखा गया था. हालांकि, बाद में फिल्म का नाम बदलकर 'बंटवारा 1947' कर दिया गया. इस फिल्म को भी अच्छे रिव्यू मिले हैं. हालांकि, कमाई के मामले में फिल्म 'आवारापन 2' से पिछड़ रही है. आगे देखना होगा दोनों फिल्मों में से कौन बाजी मारता है.

विश्वनाथ एंड सन्स

फिल्म ने दूसरे दिन 22.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 5,157 शोज मिले.  फिल्म को 59 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तमिल में 13.75 करोड़ कमाए. वहीं तेलुगू में फिल्म ने 8.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले दिन 15.35 करोड़ का बिजनेस किया. पहले दिन फिल्म को 5,034 शो मिले थे. फिल्म ने टोटल 37.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 43.47 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में टोटल 76.47 करोड़ का कलेक्शन किया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 33 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को वेंकी अटुलुरी ने डायरेक्ट किया. फिल्म में सूर्या लीड रोल में हैं. वहीं ममिथा बैजू, रवीना टंडन, राधिका, योगी बाबू जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. फिल्म की कहानी फैंस को काफी पसंद आ रही है.

द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट
इस फिल्म ने शनिवार को 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने पहले दिन 75 लाख कमाए. फिल्म ने इंडिया में 3.17 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने नेट 2.65 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म का जॉनर साई-फाई है. फिल्म को डेविड रॉबर्ट मिशेल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में ऐनी हैथवे, इवान मैकग्रेगर जैसे स्टार्स हैं. य

Magudam
फिल्म के तमिल वर्जन ने शनिवार को 57 लाख की कमाई की. वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 40 लाख कमाए थे. वहीं तेलुगू वर्जन ने शुक्रवार को 20 लाख की कमाई की और शनिवार को फिल्म ने 13 लाख कमाए. इस फिल्म की काफी चर्चा है. हालांकि, कमाई के मामले में फिल्म पिछड़ रही है.

Agadha
फिल्म ने शनिवार को 38 लाख की कमाई की और शुक्रवार को 23 लाख कमाए थे. फिल्म ने टोटल 69 लाख ग्रॉस और 61 लाख नेट कलेक्शन कर लिया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Awarapan 2 Saturday Box Office Batwara 1947
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