हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहिमा चौधरी की बेटी के मासूम चेहरे और क्यूटनेस पर फिदा सैंकड़ों फैंस, जानें उम्र से लेकर एजुकेशन तक

महिमा चौधरी की बेटी के मासूम चेहरे और क्यूटनेस पर फिदा सैंकड़ों फैंस, जानें उम्र से लेकर एजुकेशन तक

Mahima Chaudhry Daughter Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी काफी चर्चा में रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी की बेटी का नाम क्या है और वो कितनी पढ़ी लिखी हैं?

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 24 Sep 2025 09:17 PM (IST)
Mahima Chaudhry Daughter Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी काफी चर्चा में रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी की बेटी का नाम क्या है और वो कितनी पढ़ी लिखी हैं?

महिमा चौधरी की क्यूटनेस पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं. उनका हेयरस्टाइल उनके मासूम चेहरे की मासूमियत बढ़ा देते हैं. आज हम आपको उनका नाम, उम्र से लेकर एजुकेशन तक की डिटेल्स बता रहे हैं.

1/10
महिमा चौधरी की बेटी का नाम अरियाना चौधरी है. उनका जन्म 12 जून 2007 को हुआ था.
महिमा चौधरी की बेटी का नाम अरियाना चौधरी है. उनका जन्म 12 जून 2007 को हुआ था.
2/10
अरियाना 18 साल की हैं. इसी साल महिमा ने उनके 18वें जन्मदिन का वीडियो शेयर किया था.
अरियाना 18 साल की हैं. इसी साल महिमा ने उनके 18वें जन्मदिन का वीडियो शेयर किया था.
3/10
अरियाना को अक्सर अपनी मां महिमा चौधरी के साथ स्पॉट किया जाता है. अलग-अलग इवेंट्स में वो अपनी मां के साथ पोज देती नजर आती हैं.
अरियाना को अक्सर अपनी मां महिमा चौधरी के साथ स्पॉट किया जाता है. अलग-अलग इवेंट्स में वो अपनी मां के साथ पोज देती नजर आती हैं.
4/10
उन्हें शुरू से एक ही हेयर स्टाइल में देखा जा रहा है. इस हेयरकट में अरियाना बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह दिखती हैं.
उन्हें शुरू से एक ही हेयर स्टाइल में देखा जा रहा है. इस हेयरकट में अरियाना बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह दिखती हैं.
5/10
अरियाना सोशल मीडिया पर भी हैं लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ है. इंस्टाग्राम पर उनके 23 हजार फॉलोवर्स हैं.
अरियाना सोशल मीडिया पर भी हैं लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ है. इंस्टाग्राम पर उनके 23 हजार फॉलोवर्स हैं.
6/10
अरियाना के एजुकेशन की बात करें तो वो 12वीं पास हैं.
अरियाना के एजुकेशन की बात करें तो वो 12वीं पास हैं.
7/10
महिमा ने इसी साल जून में अरियाना के कंवोकेशन का वीडियो शेयर किया था और बताया था कि उनकी बेटी हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गई हैं.
महिमा ने इसी साल जून में अरियाना के कंवोकेशन का वीडियो शेयर किया था और बताया था कि उनकी बेटी हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गई हैं.
8/10
अरियाना भले ही सोशल मीडिया पर प्राइवेट हों लेकिन पैपराजी के सामने वो खुलकर पोज देती दिखाई देती हैं.
अरियाना भले ही सोशल मीडिया पर प्राइवेट हों लेकिन पैपराजी के सामने वो खुलकर पोज देती दिखाई देती हैं.
9/10
अरियाना अपनी मां की तरह ही खूबसूरत हैं और अच्छा फैशन सेंस भी रखती हैं.
अरियाना अपनी मां की तरह ही खूबसूरत हैं और अच्छा फैशन सेंस भी रखती हैं.
10/10
ऐसी खबरें भी हैं कि अरियाना महिमा की तरह फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि महिमा या अरियाना की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.
ऐसी खबरें भी हैं कि अरियाना महिमा की तरह फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि महिमा या अरियाना की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.
Published at : 24 Sep 2025 08:53 PM (IST)
Tags :
Mahima Chaudhry Ariana Chaudhry Mahima Chaudhry Daughter

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
नौकरी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget