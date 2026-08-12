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राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
Ayodhya News In Hindi: सर्च कमेटी ने आखिरी चरण के इंटरव्यू आज पूरे कर लिए. पांच हजार से अधिक आवेदनों से शुरू हुई प्रक्रिया में अंतिम दौर में 16 उम्मीदवार पहुंचे.ट्रस्ट अब अंतिम फैसला लेगा.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए मुख्या कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित की गयी सर्च कमेटी ने आखिरी चरण के इंटरव्यू आज पूरे कर लिए. पांच हजार से अधिक आवेदनों से शुरू हुई प्रक्रिया में अंतिम दौर में 16 उम्मीदवार पहुंचे. अब कमेटी तीन नामों का पैनल बनाकर ट्रस्ट को सौंपेगी वही अंतिम फैसला लेगा.
(अपडेट जारी है.)
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