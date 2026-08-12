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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaiwaan Teaser Out: रोंगटे खड़े कर देने वालै है 'हैवान' का टीजर, अक्षय का दिखा खौफनाक अंदाज, सैफ ने भी चौंकाया

Haiwaan Teaser Out: रोंगटे खड़े कर देने वालै है 'हैवान' का टीजर, अक्षय का दिखा खौफनाक अंदाज, सैफ ने भी चौंकाया

Haiwaan Teaser Out: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म 'हैवान' का टीजर आज रिलीज हो गया है. टीजर को लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 02:09 PM (IST)
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अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. दरअसल फिल्म से सालों बाद अक्षय कुमार और सैफ की जोड़ी स्क्रीन पर कमबैक रह ही है. वहीं फिल्म के फर्स्ट लुक ने ही इस अपकमिंग मूवी को लेकर काफी बज क्रिएट कर दिया था. अब मेकर्स ने इसका टीजर भी रिलीज कर दिया है. फिल्म की पहली झलक जबरदस्त है जिसके देखने के बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

जबरदस्त है 'हैवान' का टीजर
'हैवान' का टीजर काफी शानदार है. फिल्म की पहली झलक ही काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. टीजर में कोई डायलॉग नहीं है. बस सैफ एक ब्लाइंड के किरदार में दिख रहे हैं. इसके बाद अक्षय का रहस्मयी अंदाज रूह कंपा देता है. टीजर में खून से लथपथ हाथ भी नजर आता है. इस टीजर को रिलीज करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा है, वह खतरे को सुनता है, मैं ही खतरा हूं, अब जीत किसकी होगी हीरो या हैवान? 

 

 
 
 
 
 
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टीजर से पहले रिलीज किया गया था नया पोस्टर
टीजर रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने इंस्टा पर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया था. पोस्टर के जरिए फिल्म की मेन थीम बदले की भावनाऔर इस सवाल को हाईलाइट किया गया है कि आप "हीरो" के साथ खड़े हैं या "हैवान" के साथ. टीजर रिलीज की तारीख़ कंफर्म करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा था, "बदला ही मेरी वजह है. उसकी हर इंद्रिय उसका हथियार है. आप किसके साथ हैं? हीरो या हैवान? हैवान टीज़र कल आ रहा है."

 

 
 
 
 
 
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सैफ अली खान ने अपने किरदार को लेकर क्या कहा था?
इस फ़िल्म में अक्षय कुमार विलेन का रोल निभा रहे हैं. सैफ अली खान हीरो का रोल कर रहे हैं, सैफ का किरदार एक अंधे मार्शल आर्टिस्ट का है जो एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है. सैफ अली खान ने पहले अपने किरदार के बारे में कुछ बातें बताई थीं.

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह मेरे लिए सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है, क्योंकि यह किरदार बहुत ही सिम्पैथेटिक है. मेरे दिमाग में, मैं एक अंधे समुराई (जापानी योद्धा) का भारतीय वर्जन निभा रहा हूं. यह कितना ज़बरदस्त है! वह अंधा है, लेकिन उसमें खास क्षमताएं हैं. वह किसी तरह चीजों को महसूस कर सकता है, लड़ सकता है, गेंद पकड़ सकता है और एक छोटी लड़की की रक्षा कर सकता है. बिना इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए, उस किरदार की शारीरिक बनावट और हाव-भाव को समझना बहुत दिलचस्प था."

'हैवान' स्टार कास्ट
2008 में आई फिल्म 'टशन' के बाद पहली बार अक्षय और सैफ बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे. ये दोनों एक्टर पहले 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में भी साथ काम कर चुके हैं. इस अपकमिंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

मोहनलाल की स्पेशल अपीयरेंस
'हैवान' की एक और बड़ी खासियत मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल का कैमियो रोल है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में, प्रियदर्शन ने 'हैवान' में मोहनलाल के कैमियो को कंफर्म किया था. उम्मीद है कि उनकी मौजूदगी फिल्म में मसाला बढ़ा देगी.

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मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की एडेप्टेशन है 'हैवान'
'हैवान' का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं, फिल्ममेकर अपनी ही मलयालम फिल्म 'ओप्पम' को हिंदी दर्शकों के लिए नए रूप में बना रहे हैं, 2016 में रिलीज हुई 'ओप्पम' में मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया था. यह मलयालम थ्रिलर एक ऐसे अंधे किरदार पर आधारित थी जो एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है. ओरिजिनल फिल्म में मुख्य किरदार की तेज सेंस  का इस्तेमाल सस्पेंस बनाने के लिए अहम तौर पर किया गया था. 'हैवान' में कहानी का ओरिजनल बेस वही रहेगा, लेकिन इसमें नए कलाकार होंगे.

'हैवान' कब होगी रिलीज?  
केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन द्वारा प्रोड्यूस की जा रही 'हैवान' का निर्देशन  प्रियदर्शन ने किया है.ये फ़िल्म क्राइम, मिस्ट्री और एक्शन का ब्लेंड बताई जा रही है. ये फ़िल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 12 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
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