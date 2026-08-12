Live Update: 'आवारापन 2' की धुआंधार हो रही एडवांस बुकिंग, जानें दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Live Update: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में काटा गदर, जानें दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन

Awarapan 2 Live Update: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में काटा गदर, जानें दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन

Awarapan 2 Advance Booking Day 1 live update: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसके प्री टिकट सेल के अपडेटेड आंकड़े आप यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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इमरान हाशमी एक बार फिर बड़े पर्दे पर शिवम पंडित के किरदार में छाने की तैयारी में हैं. दरअसल उनकी मच अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2'  इस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेटं हैं. इस बीच मेकर्स ने फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू कर दी है.

अच्छी बात ये है ति सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से क्लैश के बावजूद  'आवारापन 2' प्री टिकट सेल में धमाकेदार परफ़र्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में रिलीज से पहले ही कितना कलेक्शन कर डाला है.

'आवारापन 2' की पहले दिन की एडवांस बुकिंग (Awarapan 2 Advance Booking Day 1 Live Updates)

  • सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 3319 शो के लिए अब तक 46059 टिकटों की सेल की है.
  • इसी के साथ इसकी बिना ब्लाक सीटों के एडवांस बुकिंस के 1.56 करोड़ की कमाई हो गई है.
  • जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 2.96 करोड़ पहुंच गया है.
'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग डे 1 टिकट सेल शोज
हिंदी 2डी फॉर्मेट  46 हजार 59  (बुधवार दोपहर 3 बजे तक)  3319
बिना ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन 1.56 करोड़  
ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन  2.96 करोड़  

नोट:- अभी फिल्म की रिलीज में दो दिन बचे हैं. इस दौरान एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:-ओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग सेल्स में जगह बना पाएगी 'आवारापन 2' ?
'आवारापन 2' प्री टिकट सेल में अच्छा परफॉर्म कर रही है. वहीं ये अब अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' के 3.1 करोड़ की फाइनल प्री-सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है. हालांकि, बॉलीवुड में 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग में शामिल होने के लिए, इसे 'भूत बंगला' (3.32 करोड़) से आगे निकलना होगा.

यह मुकाम हासिल करने के लिए इसे आखिरी 48 घंटों में जबरदस्त 153% उछाल की जरूरत है.देखने वाली बात होगी कि 'बंटवारा 1947' से  मुकाबला के बीच इमरान हाशमी स्टारर फिल्म टॉप 5 एडवांस बुकिंग सेल्स की लिस्ट में एंट्री कर पाती है या नहीं

ये हैं बॉलीवुड में 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग सेल्स (कोईमोई के आंकड़े) 

  • धुरंधर 2 – 53 करोड़
  • बॉर्डर 2 – 12.5 करोड़
  • धमाल 4 – 5.68 करोड़
  • कॉकटेल 2 – 5.57 करोड़
  • भूत बंगला – 3.32 करोड़

'आवारापन 2' के बारे में
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म को विशेष भट्ट ने विशेष फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान के अलावा दिशा पाटनी, पूरन गब्बी और शबाना आजमी ने भी अहम रोल प्ले किया है.

ये भी पढ़ें:-ओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

Published at : 12 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Awarapan 2
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