मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडLive Update: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ प्री टिकट सेल में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन

Live Update: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ प्री टिकट सेल में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन

Batwara 1947 Advance Booking Day 1 live update: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसके प्री टिकट सेल के अपडेटेड आंकड़े आप यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की ‘गदर 2’, ‘जाट’ और ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म किया था. वहीं अब एक्टर ‘बंटवारा 1947’ से टिकट खिड़की पर गर्दा उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे भी लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर हाईप सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. इस बीच फिल्म की फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. जानते हैं ‘बंटवारा 1947’ ने प्री टिकट सेल में कितना कलेक्शन कर डाला है.

‘बंटवारा 1947’ ने एडवांस बुकिंग में कितनी कर डाली है कमाई (Batwara 1947 Advance Booking Day 1 Live Updates)

  • सैकनिल्क के मुताबिक ‘बंटवारा 1947’ के बुधवार दोपहर 1 बजे तक 3116 शो के लिए 12 हजार 864 टिकटों की प्री सेल हुई है.  
  • इसी के साथ इस फिल्म ने फिलहाल एडवांस बुकिंग से बिना ब्लॉक सीटों के 42.77 लाख की कमाई कर डाली है.
  • जबकि ब्लॉक सीटों के साथ ये फिल्म ने प्री टिकट सेल में 1.43 करोड़ कमा लिए हैं.
बंटवारा 1947 एडवांस बुकिंग डे 1 टिकट सेल शोज
हिंदी 2डी फॉर्मेट  12 हजार 864 (बुधवार 1 बजे तक)  3116
बिना ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन 42.77 लाख रुपये  
ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन  1.43 करोड़  

ये भी पढ़ें:-ओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

स्टेट वाइज एडवांस बुकिंग कितनी रही है? 

  • सैकनिल्क के डाटा के मुताबिक ये फिल्म  दिल्ली में बिना ब्लॉक सीटों के 11.36 लाख के बुकिंग कलेक्शन के साथ सबसे आगे है.
  • इसके बाद महाराष्ट्र में फिल्म ने 7.78 लाख रुपये की प्री सेल की है.
  • वहीं तीसरे नंबर पर राजस्थान है यहां इसने 4.48 लाख की बुकिंग दर्ज की गई है
  • जबकि गुजरात में इसने प्री सेल में 4.4 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
  • वहीं उत्तर प्रदेश ने एडवांस बिक्री में 2.84 लाख रुपये हुई है.

नोट:- अभी फिल्म की रिलीज में दो दिन बचे हैं. इस दौरान एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है.

बंटवारा 1947 के बारे में
'बंटवारा 1947' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं. इस पीरियड ड्रामा में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फ़िल्म भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसी के साथ इसका क्लैश इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से होगा. 

ये भी पढ़ें:- 'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'

Published at : 12 Aug 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Preity Zinta Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Live Update: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ प्री टिकट सेल में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' प्री टिकट सेल में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!
सनी देओल रिकॉर्ड तोड़ें या इमरान हाशमी, ये एक एक्ट्रेस दोनों तरफ से छापेंगी नोट
बॉलीवुड
5,000 करोड़ नेटवर्थ वाले टॉम क्रूज को मल्लिका शेरावत पर है क्रश? एक्ट्रेस बोलीं- साथ में पार्टी करते हैं...
5,000 करोड़ के मालिक टॉम क्रूज को है मल्लिका शेरावत पर क्रश? एक्ट्रेस के खुलासे ने मचाई सनसनी
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
क्रिकेट
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget