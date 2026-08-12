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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'भोजपुरी बवाल': पवन सिंह ने एक दिन में गाए 18 गाने, आम्रपाली को बढ़े वजन की वजह से मां टोका

'भोजपुरी बवाल': पवन सिंह ने एक दिन में गाए 18 गाने, आम्रपाली को बढ़े वजन की वजह से मां टोका

'भोजपुरी बवाल' के लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह ने जन्नत जुबैर संग कोलैब किया. वहीं आम्रपाली दुबे को उकी मां ने उनके वजन के लिए टोका.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Aug 2026 09:20 PM (IST)
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'भोजपुरी बवाल' को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. शो में पवन सिंह से लेकर निरहुआ तक नजर आ रहे हैं. बुधवार के एपिसोड की शुरुआत पवन सिंह और जन्नत जुबैर के साथ हुई. जन्नत संग पवन सिंह ने कोलैब किया. इस दौरान पवन सिंह ने बताया कि वो एक दिन में 18 गाने गा सकते हैं. 

पवन सिंह ने काम को लेकर की बात

पवन सिंह ने जन्नत को बताया, 'मुझे काम करना पसंद है. मैं एक दिन में 20 गाने गा सकता हूं. मैंने अपनी जिंदगी में 18 गाने भी गाए हैं. मैंने 72 घंटे गुजरात में शूट करके मुंबई जाकर मैंने 18 गाने गाए हैं. फिर लौटा फिर 24 घंटे शूट किया और उस फिल्म को पूरा किया. मेरा एक गाना 'स्त्री 2' में आया. उस दिन मैंने दिनभर शूट किया. वो गाना सुपरहिट भी हुआ. मैं अपने मूड के हिसाब से काम करता हूं. मैं पहले सिंगिंग को चुनता हूं फिर सेकंड नंबर पर एक्टिंग को.'

इसके बाद पवन सिंह जन्नत के लिए खाना बनाते हैं.

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लालू यादव ने बेटे तेजप्रताप यादव के बर्थडे को बनाया खास

वहीं तेजप्रताप यादव पिता लालू यादव का बर्थडे सेलिब्रेशन में इंतजार करते हैं. फिर कुछ देर बाद लालू यादव आते हैं. तेजप्रताप लालू यादव संग फोटो खिंचवाते हैं. फिर साथ में केक काटते हैं. तेजप्रताप यादव पिता को देखकर बहुत खुश होते हैं. लालू यादव तेजप्रताप को केक भी खिलाते हैं. इसके बाद लालू यादव निकल जाते हैं. इस दौरान तेजप्रताप अपने पिता का बहुत ख्याल रखते हैं और एक चीज पर ध्यान देते हैं.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 12 Aug 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Pawan Singh Bhojpuri Bawaal
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