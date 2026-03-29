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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कॉकटेल 2' में देखने को मिलेगा कृति सैनन का अलग अंदाज, बोलीं- 'पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है'

'कॉकटेल 2' में देखने को मिलेगा कृति सैनन का अलग अंदाज, बोलीं- 'पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है'

Kriti Sanon Cocktail 2 Role: एक्ट्रेस कृति सैनन ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म कॉकटेल में अपने किरदार की लेकर बात की है. उन्होंने खुलासा किया इस फिल्म ने वो एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Kriti Sanon Cocktail 2 Role: एक्ट्रेस कृति सैनन ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म कॉकटेल में अपने किरदार की लेकर बात की है. उन्होंने खुलासा किया इस फिल्म ने वो एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली है. हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म में उनका बिलकुल अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा. आइए जानते है उन्होंने आगे क्या कहा.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार अब तक का सबसे बोल्ड रोल है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार अब तक का सबसे बोल्ड रोल है.
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होमी अदजानिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फ्रेश कास्ट और मॉडर्न रोमांस की झलक देखने को मिलेगी, जिसे लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटेड है.
होमी अदजानिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फ्रेश कास्ट और मॉडर्न रोमांस की झलक देखने को मिलेगी, जिसे लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटेड है.
Published at : 29 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Cocktail 2

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