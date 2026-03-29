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'कॉकटेल 2' में देखने को मिलेगा कृति सैनन का अलग अंदाज, बोलीं- 'पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है'
Kriti Sanon Cocktail 2 Role: एक्ट्रेस कृति सैनन ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म कॉकटेल में अपने किरदार की लेकर बात की है. उन्होंने खुलासा किया इस फिल्म ने वो एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली है. हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म में उनका बिलकुल अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा. आइए जानते है उन्होंने आगे क्या कहा.
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Published at : 29 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Cocktail 2
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प्रेम कुमारJournalist
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