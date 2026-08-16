चिरंजीवी से लेकर नागा चैतन्य तक, बंदला गणेश की बेटी की शादी में सजी साउथ सितारों की महफिल
साउथ सिनेमा के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर बंदला गणेश की बेटी जननी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उनकी ग्रैंड वेडिंग में साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शिरकत की.
साउथ सिनेमा के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर बंदला गणेश की बेटी जननी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने 16 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के रहने वाले सूर्या तेजा के साथ सात फेरे लिए. हैदराबाद के जेआरसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस शाही शादी में साउथ सिनेमा की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं और उन्होंने न्यूलीवेड्स कपल को शादी की शुभकामनाएं दीं.
जननी और सूर्या तेजा की शादी में पहुंचे साउथ के ये पॉपुलर सेलेब्स
जननी और सूर्या तेजा की शादी में साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी, दग्गुबाती वेंकटेश और नागार्जुन शामिल हुए. प्रोड्यूसर बंदला गणेश ने उनका धमाकेदार वेकलम किया और उन्हें स्टेज पर न्यूलीवेड्स कपल से मिलवाया. इस दौरान तीनों सुपरस्टार ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. इस हाई-प्रोफाइल शादी में मौजूद मेहमान अपने पसंदीदा सितारों को देखकर काफी खुश नजर आए.
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शादी में पहुंचीं पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडाला
जननी और सूर्या तेजा की शादी में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडाला भी शामिल हुईं. उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच समारोह में शिरकत की और न्यूलीवेड्स कपल को शुभकामनाएं दीं. हालांकि, इस दौरान पवन कल्याण उनके साथ नजर नहीं आए.
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बता दें कि जुलाई 2026 में पवन कल्याण के दोनों कंधों में रोटेटर कफ इंजरी का पता चला. इसके बाद 11 जुलाई को उनकी करीब साढ़े तीन घंटे तक सर्जरी चली. कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद 15 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. फिलहाल वो डॉक्टरों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं और बेड रेस्ट पर हैं.
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नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला ने लूटी महफिल
जननी और सूर्या तेजा की शादी में साउथ एक्टर नागा चैतन्य भी अपनी पत्नी शोभिता धूलिपाला के साथ पहुंचे. इस दौरान दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए. कपल की शानदार बॉन्डिंग और केमिस्ट्री ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला शादी में ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. शोभिता ने ऑरेंज रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिस पर सिल्वर बॉर्डर और बारीक कढ़ाई की गई थी. वहीं, नागा चैतन्य क्रीम रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में दिखे.
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श्रीनिवास बेलमकोंडा पत्नी काव्या के साथ पहुंचे
जननी और सूर्या तेजा की ग्रैंड वेडिंग में एक्टर श्रीनिवास बेलमकोंडा भी अपनी पत्नी काव्या के साथ नजर आए. दोनों ने साथ में स्टेज पर एंट्री की और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं. बता दें कि श्रीनिवास बेलमकोंडा ने इसी साल काव्या के साथ शादी की है.
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जननी और सूर्या तेजा की शादी में सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शादी में पहुंचकर न्यूलीवेड्स कपल को आशीर्वाद दिया. वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी अपनी पत्नी नारा भुवनेश्वरी के साथ इस समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा, तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला, पूर्व मंत्री केटीआर, कई मंत्री और आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर अय्यन्नापात्रुडु भी इस हाई-प्रोफाइल शादी का हिस्सा बने.
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