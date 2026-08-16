एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बर्थडे बॉय सैफ अली खान, करीना ने लूटी लाइमलाइट

बर्थडे बॉय सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.