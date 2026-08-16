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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बर्थडे बॉय सैफ अली खान, करीना ने लूटी लाइमलाइट

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बर्थडे बॉय सैफ अली खान, करीना ने लूटी लाइमलाइट

सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग अंदाज देखने को मिला. वहीं, करीना कपूर अपने स्टाइलिश लुक से पूरी महफिल लूटती नजर आईं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Aug 2026 02:20 PM (IST)
सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग अंदाज देखने को मिला. वहीं, करीना कपूर अपने स्टाइलिश लुक से पूरी महफिल लूटती नजर आईं.

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान 56 साल के हो गए हैं. वो आज यानी 16 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच सैफ अली खान अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान कपल के दोनों बच्चे भी उन्हीं के साथ नजर आए. आइए देखतें हैं तस्वीरें.

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पटौदी परिवार के नवाब सैफ अली खान जहां भी जाते हैं, अपने स्टाइल और डैशिंग अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. एक बार फिर उनका शानदार लुक चर्चा में है.
पटौदी परिवार के नवाब सैफ अली खान जहां भी जाते हैं, अपने स्टाइल और डैशिंग अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. एक बार फिर उनका शानदार लुक चर्चा में है.
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बर्थडे बॉय सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
बर्थडे बॉय सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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एयरपोर्ट पर सैफ अली खान बेहद डैपर और क्लासी अंदाज में नजर आए. उन्होंने व्हाइट लिनेन शर्ट के साथ बेज कलर की ट्राउजर पहनी थी, जिसने उनके लुक को बेहद शानदार बना दिया.
एयरपोर्ट पर सैफ अली खान बेहद डैपर और क्लासी अंदाज में नजर आए. उन्होंने व्हाइट लिनेन शर्ट के साथ बेज कलर की ट्राउजर पहनी थी, जिसने उनके लुक को बेहद शानदार बना दिया.
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वहीं, ब्राउन लोफर्स और ब्लैक सनग्लासेस ने उनके एयरपोर्ट लुक में चार चांद लगा दिए. हमेशा की तरह सैफ का सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
वहीं, ब्राउन लोफर्स और ब्लैक सनग्लासेस ने उनके एयरपोर्ट लुक में चार चांद लगा दिए. हमेशा की तरह सैफ का सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
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एयरपोर्ट पर करीना कपूर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी लाइमलाइट लूट ली. इस दौरान उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया था.
एयरपोर्ट पर करीना कपूर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी लाइमलाइट लूट ली. इस दौरान उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया था.
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वहीं, ब्लैक सनग्लासेस, खुले बाल और मिनिमल एक्सेसरीज ने उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया. करीना का ये कम्फर्टेबल एयरपोर्ट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
वहीं, ब्लैक सनग्लासेस, खुले बाल और मिनिमल एक्सेसरीज ने उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया. करीना का ये कम्फर्टेबल एयरपोर्ट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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सैफ अली खान अपने छोटे बेटे जेह का हाथ थामे नजर आए, जबकि करीना कपूर बड़े बेटे तैमूर के साथ दिखाई दीं. इस दौरान पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया.
सैफ अली खान अपने छोटे बेटे जेह का हाथ थामे नजर आए, जबकि करीना कपूर बड़े बेटे तैमूर के साथ दिखाई दीं. इस दौरान पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया.
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इस दौरान सैफ और करीना ने पैपराजी को कई शानदार कैंडिड पोज भी दिए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस दौरान सैफ और करीना ने पैपराजी को कई शानदार कैंडिड पोज भी दिए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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वहीं, करीना कपूर फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं.
वहीं, करीना कपूर फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं.
Published at : 16 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

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