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एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बर्थडे बॉय सैफ अली खान, करीना ने लूटी लाइमलाइट
सैफ अली खान को हाल ही में अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका डैशिंग अंदाज देखने को मिला. वहीं, करीना कपूर अपने स्टाइलिश लुक से पूरी महफिल लूटती नजर आईं.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान 56 साल के हो गए हैं. वो आज यानी 16 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच सैफ अली खान अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान कपल के दोनों बच्चे भी उन्हीं के साथ नजर आए. आइए देखतें हैं तस्वीरें.
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Published at : 16 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion