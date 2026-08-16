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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडेविड धवन की बर्थडे पार्टी में छाए सलमान खान, वरुण धवन ने पिता पर लुटाया प्यार, देखें फोटोज

डेविड धवन की बर्थडे पार्टी में छाए सलमान खान, वरुण धवन ने पिता पर लुटाया प्यार, देखें फोटोज

David Dhawan Birthday Inside Pics: निर्देशक डेविड धवन 75 साल के हो गए हैं. वो 16 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब उनकी बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Aug 2026 08:57 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन आज यानी 16 अगस्त को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके बेटे और एक्टर वरुण धवन ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. वरुण ने सोशल मीडिया पर पिता के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की और उन पर जमकर प्यार लुटाया.

सबसे कूल डैड को जन्मदिन की बधाई...
सामने आई तस्वीर में वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के साथ नजर आ रहे हैं. वरुण ने अपने पिता को पीछे से गले लगाकर रखा है और दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. वरुण कैजुअल अंदाज में स्लीवलेस टी-शर्ट पहने दिख रहे हैं, जबकि डेविड धवन हल्के हरे रंग की कॉलर वाली टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. पिता-बेटे की ये प्यारी बॉन्डिंग तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सबसे कूल डैड को जन्मदिन की बधाई. 75 हार्ड.'

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने लूटी महफिल
डेविड धवन की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. पार्टी में सुपरस्टार सलमान खान ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी. सामने आई तस्वीरों में वो डेविड धवन के कंधे पर हाथ रखकर पोज देते नजर आ रहे हैं. सलमान ऑल-ब्लैक लुक और काउबॉय हैट में काफी स्टाइलिश लग रहे हैं.

 
 
 
 
 
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वरुण धवन ने पिता को लगाया गले
वहीं, एक तस्वीर में वरुण धवन अपने पिता डेविड को किस करते हुए नजर आए. इस खास सेलिब्रेशन में फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और रूमी जाफरी भी शामिल हुए. इनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई करीबी दोस्त और मेहमान भी डेविड धवन के बर्थडे का जश्न मनाने पहुंचे.

डेविड धवन की सुपरहिट फिल्में
बता दें कि डेविड धवन ने 90 के दशक में कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिनमें 'बीवी नंबर 1', 'हसीना मान जाएगी', 'जुड़वा', 'कुली नंबर 1' और 'मुझसे शादी करोगी' जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्मों में कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और मसालेदार एंटरटेनमेंट का तड़का देखने को मिलता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आता है. डेविड धवन ने अब फिल्मों से दूरी बना ली है. वो पिछली बार फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' लेकर आए थे. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की तिकड़ी नजर आई थीं.

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Published at : 16 Aug 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
David Dhawan Varun Dhawan SALMAN KHAN
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