नाइट आउट में दिखा कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- ब्यूटीफुल मम्मा
Kiara Advani Night out Look: मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की पहली नाइट-आउट में ब्राइट ऑरेंज ड्रेस में ग्लैमरस लुक वायरल है. फैंस उनकी तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहे हैं.
मां बनने के कुछ समय बाद कियारा आडवाणी ने अपनी पहली नाइट-आउट अपीयरेंस से सबका ध्यान खींचा. ब्राइट ऑरेंज ड्रेस और स्टाइलिश लुक में कियारा ने अपने ग्लैमर और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कम्बिनेशन दिखाया, जिससे सोशल मीडिया पर उनके फैंस का रोमांच और तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया.
Published at : 10 Dec 2025 04:27 PM (IST)
