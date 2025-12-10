हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नाइट आउट में दिखा कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- ब्यूटीफुल मम्मा

नाइट आउट में दिखा कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- ब्यूटीफुल मम्मा

Kiara Advani Night out Look: मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की पहली नाइट-आउट में ब्राइट ऑरेंज ड्रेस में ग्लैमरस लुक वायरल है. फैंस उनकी तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Kiara Advani Night out Look: मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की पहली नाइट-आउट में ब्राइट ऑरेंज ड्रेस में ग्लैमरस लुक वायरल है. फैंस उनकी तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहे हैं.

मां बनने के कुछ समय बाद कियारा आडवाणी ने अपनी पहली नाइट-आउट अपीयरेंस से सबका ध्यान खींचा. ब्राइट ऑरेंज ड्रेस और स्टाइलिश लुक में कियारा ने अपने ग्लैमर और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कम्बिनेशन दिखाया, जिससे सोशल मीडिया पर उनके फैंस का रोमांच और तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया.

मां बनने के कुछ समय बाद कियारा आडवाणी ने अपनी पहली नाइट-आउट अपीयरेंस से सोशल मीडिया को फिर से अपने ग्लैमर की याद दिला दी. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तगड़ा हाइप क्रिएट कर दिया है, और फैंस कह रहे हैं 'कियारा इज़ बैक इन स्टाइल!'.
मां बनने के कुछ समय बाद कियारा आडवाणी ने अपनी पहली नाइट-आउट अपीयरेंस से सोशल मीडिया को फिर से अपने ग्लैमर की याद दिला दी. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तगड़ा हाइप क्रिएट कर दिया है, और फैंस कह रहे हैं 'कियारा इज़ बैक इन स्टाइल!'.
इस आउटिंग में कियारा ने एक ब्राइट ऑरेंज ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जो उनके पोस्ट-मैटरनिटी ग्लो को और भी खूबसूरत तरीके से हाइलाइट कर रही थी. ड्रेस का फिट, उनका सॉफ्ट हेयर स्टाइल और उनके चेहरे पर हल्का-सा सटल मेकअप. सब मिलकर एक परफेक्ट सुपरस्टार-मॉम वाइब दे रहा था.
इस आउटिंग में कियारा ने एक ब्राइट ऑरेंज ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जो उनके पोस्ट-मैटरनिटी ग्लो को और भी खूबसूरत तरीके से हाइलाइट कर रही थी. ड्रेस का फिट, उनका सॉफ्ट हेयर स्टाइल और उनके चेहरे पर हल्का-सा सटल मेकअप. सब मिलकर एक परफेक्ट सुपरस्टार-मॉम वाइब दे रहा था.
उन्होंने अपने लुक को एक स्टाइलिश ब्लैक चोकर नेकपीस के साथ कम्प्लीट किया, जो उनके पूरे आउटफिट को एक दे रहा था। कमरे की वार्म लाइट में कियारा का ये ग्लैम लुक और भी ज्यादा शिमर कर रहा था, और उनका कूल, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि मदरहुड के बाद भी उनका स्टाइल गेम पूरी तरह ऑन पॉइंट है.
उन्होंने अपने लुक को एक स्टाइलिश ब्लैक चोकर नेकपीस के साथ कम्प्लीट किया, जो उनके पूरे आउटफिट को एक दे रहा था। कमरे की वार्म लाइट में कियारा का ये ग्लैम लुक और भी ज्यादा शिमर कर रहा था, और उनका कूल, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि मदरहुड के बाद भी उनका स्टाइल गेम पूरी तरह ऑन पॉइंट है.
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की लेटेस्ट स्पॉटिंग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. कियारा के चेहरे पर ग्लो साफ दिखाई दे रहा था. फैंस उनकी फ्रेश और ग्लोइंग लुक की तारीफ़ करते नहीं थक रहे.
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की लेटेस्ट स्पॉटिंग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. कियारा के चेहरे पर ग्लो साफ दिखाई दे रहा था. फैंस उनकी फ्रेश और ग्लोइंग लुक की तारीफ़ करते नहीं थक रहे.
कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी बिग फिल्म 'वॉर 2' को भी लेकर चर्चा मे हैं. इस फिल्म में कियारा के साथ ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी स्क्रीन शेयर किया है.
कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी बिग फिल्म ‘वॉर 2’ को भी लेकर चर्चा मे हैं. इस फिल्म में कियारा के साथ ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी स्क्रीन शेयर किया है.
सोशल मीडिया पर कियारा की वायरल तस्वीरों पर कमेंट्स की बौछार देखने को मिली. फैंस उनके मॉम-ग्लो और ग्लैमरस अंदाज की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि 'वॉर 2 की कियारा ने इंटरनेट हिला दिया' और 'क्वीन वाइब्स ऑन फायर' हैं. ये साफ दिखाता है कि कियारा की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कमबैक दोनों एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हैं.
सोशल मीडिया पर कियारा की वायरल तस्वीरों पर कमेंट्स की बौछार देखने को मिली. फैंस उनके मॉम-ग्लो और ग्लैमरस अंदाज की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि 'वॉर 2 की कियारा ने इंटरनेट हिला दिया' और 'क्वीन वाइब्स ऑन फायर' हैं. ये साफ दिखाता है कि कियारा की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कमबैक दोनों एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हैं.
कुल मिलाकर, मां बनने के बाद कियारा का ये पहला नाइट-आउट सिर्फ एक आउटिंग नहीं था, बल्कि एक ग्लैमरस स्टेटमेंट था कि कियारा आडवाणी अभी भी बॉलीवुड की टॉप फैशन-डिवा और पॉवर-परफॉर्मर के तौर पर अपनी पोज़िशन बनाए हुए हैं.
कुल मिलाकर, मां बनने के बाद कियारा का ये पहला नाइट-आउट सिर्फ एक आउटिंग नहीं था, बल्कि एक ग्लैमरस स्टेटमेंट था कि कियारा आडवाणी अभी भी बॉलीवुड की टॉप फैशन-डिवा और पॉवर-परफॉर्मर के तौर पर अपनी पोज़िशन बनाए हुए हैं.
Published at : 10 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Kiara Advani War 2 Night Out

बॉलीवुड फोटो गैलरी

