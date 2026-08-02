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फैमिली फंक्शन में बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का हाथ थामे दिखीं जाह्नवी कपूर, वायरल हुईं रोमांटिक तस्वीरें
Janhvi Kapoor-Shikhar Pahariya: जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ उनकी कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का रिश्ता अब किसी से छिपा नहीं है. दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं. चाहे बॉलीवुड पार्टी हो या कोई फैमिली फंक्शन, जाह्नवी और शिखर की जोड़ी हमेशा सुर्खियां बटोरती है. सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 12:41 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Shikhar Pahariya
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