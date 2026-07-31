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'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' की लव स्टोरी है बेहद फिल्मी, एक ही सेट पर काम करते-करते दे बैठे दिल
सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' यानी एक्टर विक्रांत मैसी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. सीरीज में उनके रोमांटिक अंदाज की लोग तारीफ कर रहे हैं. उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी बेहद फिल्मी है.
हालिया रिलीज सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सीरीज में 'चंदर' का रोल प्ले करने वाले पॉपुलर एक्टर विक्रांत मैसी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका रोमांटिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहे है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी कैसी है.
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Published at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :Vikrant Massey Sheetal Thakur
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