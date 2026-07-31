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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' की लव स्टोरी है बेहद फिल्मी, एक ही सेट पर काम करते-करते दे बैठे दिल

'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' की लव स्टोरी है बेहद फिल्मी, एक ही सेट पर काम करते-करते दे बैठे दिल

सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' यानी एक्टर विक्रांत मैसी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. सीरीज में उनके रोमांटिक अंदाज की लोग तारीफ कर रहे हैं. उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी बेहद फिल्मी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' यानी एक्टर विक्रांत मैसी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. सीरीज में उनके रोमांटिक अंदाज की लोग तारीफ कर रहे हैं. उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी बेहद फिल्मी है.

हालिया रिलीज सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सीरीज में 'चंदर' का रोल प्ले करने वाले पॉपुलर एक्टर विक्रांत मैसी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका रोमांटिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहे है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी कैसी है.

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एक्टर विक्रांत मैसी की शादी एक्ट्रेस शीतल ठाकुर से हुई है. कपल पहली मुलाकात साल 2015 में एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई थी.
एक्टर विक्रांत मैसी की शादी एक्ट्रेस शीतल ठाकुर से हुई है. कपल पहली मुलाकात साल 2015 में एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई थी.
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इसके बाद विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' (2018) में साथ काम किया.
इसके बाद विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' (2018) में साथ काम किया.
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शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और एक ही सेट पर काम करते-करते उन्हें प्यार हो गया.
शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और एक ही सेट पर काम करते-करते उन्हें प्यार हो गया.
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इसके बाद कपल ने पांच साल तक एक दूसरे दो डेट किया और अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया.
इसके बाद कपल ने पांच साल तक एक दूसरे दो डेट किया और अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया.
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सालों की डेटिंग के बाद, दोनों ने साल 2019 में सगाई की और फिर फरवरी साल 2022 में शादी कर ली.
सालों की डेटिंग के बाद, दोनों ने साल 2019 में सगाई की और फिर फरवरी साल 2022 में शादी कर ली.
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विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर एक बच्चें के पेरेंट हैं. कपल ने फरवरी साल 2024 में अपने बेटे का वेलकम किया.
विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर एक बच्चें के पेरेंट हैं. कपल ने फरवरी साल 2024 में अपने बेटे का वेलकम किया.
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शीतल ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फैमिली संग फोटोज शेयर करती रहती हैं.
शीतल ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फैमिली संग फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Published at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Vikrant Massey Sheetal Thakur

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