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रणबीर कपूर, यश या साई पल्लवी... 'रामायण' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा अमीर?

बड़े बजट और दमदार स्टारकास्ट से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आइए जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Jul 2026 09:58 AM (IST)
बड़े बजट और दमदार स्टारकास्ट से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आइए जानते हैं.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी समेत पूरी स्टारकास्ट को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म की स्टारकास्ट में सबसे ज्यादा नेटवर्थ किस स्टार की है.

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फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका में दिखाई देंगे. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 369 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के आसपास है. वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं.
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका में दिखाई देंगे. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 369 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के आसपास है. वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं.
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इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. वो इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यश की कुल नेटवर्थ लगभग 53 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं.
इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. वो इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यश की कुल नेटवर्थ लगभग 53 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं.
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'रामायण' में साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, साई पल्लवी की कुल नेटवर्थ करीब 45 से 50 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 6 से 12 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करती हैं.
'रामायण' में साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, साई पल्लवी की कुल नेटवर्थ करीब 45 से 50 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 6 से 12 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करती हैं.
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में टीवी एक्टर रवि दुबे भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रवि दुबे की कुल नेटवर्थ करीब 67 करोड़ रुपये है.
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में टीवी एक्टर रवि दुबे भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रवि दुबे की कुल नेटवर्थ करीब 67 करोड़ रुपये है.
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'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की कुल नेटवर्थ करीब 130 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं.
'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की कुल नेटवर्थ करीब 130 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं.
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फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभाते नजर आएंगे. इससे पहले उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्रीराम की भूमिका निभाकर घर-घर पहचान बनाई थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अरुण गोविल की कुल नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपये है.
फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभाते नजर आएंगे. इससे पहले उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्रीराम की भूमिका निभाकर घर-घर पहचान बनाई थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अरुण गोविल की कुल नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपये है.
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फिल्म 'रामायण' में लारा दत्ता राजा दशरथ की पत्नी और भगवान श्रीराम की सौतेली मां कैकेयी का किरदार निभाती नजर आएंगी. आजकत के मुताबिक, लारा दत्ता की कुल नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है.
फिल्म 'रामायण' में लारा दत्ता राजा दशरथ की पत्नी और भगवान श्रीराम की सौतेली मां कैकेयी का किरदार निभाती नजर आएंगी. आजकत के मुताबिक, लारा दत्ता की कुल नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है.
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फिल्म 'रामायण' में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह की कुल नेटवर्थ करीब 49 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये फीस चार्ज करती हैं.
फिल्म 'रामायण' में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह की कुल नेटवर्थ करीब 49 करोड़ रुपये है. वहीं, वो एक फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये फीस चार्ज करती हैं.
Published at : 31 Jul 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash :Ramayana

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