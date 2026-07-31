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रणबीर कपूर, यश या साई पल्लवी... 'रामायण' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा अमीर?
बड़े बजट और दमदार स्टारकास्ट से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आइए जानते हैं.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी समेत पूरी स्टारकास्ट को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म की स्टारकास्ट में सबसे ज्यादा नेटवर्थ किस स्टार की है.
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Published at : 31 Jul 2026 09:58 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Yash :Ramayana
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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