रणबीर कपूर, यश या साई पल्लवी... 'रामायण' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा अमीर?

इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. वो इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यश की कुल नेटवर्थ लगभग 53 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं.