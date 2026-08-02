एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर
संजय दत्त तीन बच्चों के पिता हैं. आइए जानते हैं उनकी बेटी इकरा दत्त कितनी-पढ़ी लिखी हैं. इकरा अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं.
संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और खूबसूरती अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. सोशल मीडिया पर भी इकरा की तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. आइए जानते हैं कि इकरा दत्त कितनी पढ़ी-लिखी हैं और वो क्या करती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Iqra Dutt
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर
बॉलीवुड
14 Photos
फैमिली फंक्शन में बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का हाथ थामे दिखीं जाह्नवी कपूर, वायरल हुईं रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
कौन थीं रावण की मां कैकसी? रणबीर कपूर की 'रामायण' में ये एक्ट्रेस निभा रही हैं अहम किरदार
बॉलीवुड
8 Photos
प्रियंका चतुर्वेदी के 8 खूबसूरत साड़ी लुक्स, सिंपलिसिटी में भी लगती हैं बेहद 'क्लासी'
बॉलीवुड
7 Photos
'मुसाफिर कैफे' के 'चंदर' की लव स्टोरी है बेहद फिल्मी, एक ही सेट पर काम करते-करते दे बैठे दिल
बॉलीवुड
8 Photos
रणबीर कपूर, यश या साई पल्लवी... 'रामायण' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा अमीर?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने खास अंदाज में मनाया फ्रेंडशिप डे
मनोरंजन
20 करोड़ के बजट में बनी शहनाज गिल की फिल्म का रिकॉर्ड, बनी 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म
मनोरंजन
'ये प्रेम मोल लिया' के सेट से लीक हुईं आयुष्मान खुराना-शरवरी की तस्वीरें, दिखा संस्कारी अंदाज
मनोरंजन
'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर
बॉलीवुड
14 Photos
फैमिली फंक्शन में बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का हाथ थामे दिखीं जाह्नवी कपूर, वायरल हुईं रोमांटिक तस्वीरें
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
Opinion