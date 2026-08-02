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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर

कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर

संजय दत्त तीन बच्चों के पिता हैं. आइए जानते हैं उनकी बेटी इकरा दत्त कितनी-पढ़ी लिखी हैं. इकरा अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Aug 2026 02:39 PM (IST)
संजय दत्त तीन बच्चों के पिता हैं. आइए जानते हैं उनकी बेटी इकरा दत्त कितनी-पढ़ी लिखी हैं. इकरा अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं.

संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और खूबसूरती अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. सोशल मीडिया पर भी इकरा की तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. आइए जानते हैं कि इकरा दत्त कितनी पढ़ी-लिखी हैं और वो क्या करती हैं.

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बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने तीन शादियां कि हैं. पहली पत्नी रिचा शर्मा से एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं. इसके बाद रिया पिल्लई से उन्होंने दूसरी शादी की, जिनसे बाद में तलाक हो गया था.
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने तीन शादियां कि हैं. पहली पत्नी रिचा शर्मा से एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं. इसके बाद रिया पिल्लई से उन्होंने दूसरी शादी की, जिनसे बाद में तलाक हो गया था.
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संजय दत्त ने तीसरी शादी मान्यता दत्त से की है. इस शादी से उनकी दो बच्चें हैं. बेटी इकरा और बेटा शहरान दत्त.
संजय दत्त ने तीसरी शादी मान्यता दत्त से की है. इस शादी से उनकी दो बच्चें हैं. बेटी इकरा और बेटा शहरान दत्त.
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संजय दत्त और मान्यता दत्त की बेटी इकरा लाइमलाइट से दूर रहती हैं. इकरा अभी सिर्फ 15 साल की हैं.
संजय दत्त और मान्यता दत्त की बेटी इकरा लाइमलाइट से दूर रहती हैं. इकरा अभी सिर्फ 15 साल की हैं.
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संजय दत्त की बेटी इकरा मुंबई के एक इंटरनेशनल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रही हैं.
संजय दत्त की बेटी इकरा मुंबई के एक इंटरनेशनल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रही हैं.
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इकरा दत्त खूबसूरती के मामलें में कई स्टारकिड्स को टक्कर दे देती हैं. वो अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं.
इकरा दत्त खूबसूरती के मामलें में कई स्टारकिड्स को टक्कर दे देती हैं. वो अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं.
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इकरा दत्त की फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती रहती हैं, जिसमें लोग उनकी तारीफ करते नजर आते हैं.
इकरा दत्त की फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती रहती हैं, जिसमें लोग उनकी तारीफ करते नजर आते हैं.
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संजय दत्त और मान्यता दत्त अक्सर बच्चों के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर उनके बचपन की फोटोज शेयर करते हैं, जिसमें एक खास बॉन्डिंग नजर आती है.
संजय दत्त और मान्यता दत्त अक्सर बच्चों के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर उनके बचपन की फोटोज शेयर करते हैं, जिसमें एक खास बॉन्डिंग नजर आती है.
Published at : 02 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Iqra Dutt

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