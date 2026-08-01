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शाहरुख, सलमान से रणबीर तक, किसके बॉलीवुड स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन?
बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. आज हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे, जिनकी करोड़ों रुपये की वैनिटी वैन किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है.
बॉलीवुड सितारे सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इन्हीं में से एक है उनकी आलीशान वैनिटी वैन, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद होती हैं. आइए जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रणबीर कपूर तक, किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन.
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Published at : 01 Aug 2026 09:04 PM (IST)
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