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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख, सलमान से रणबीर तक, किसके बॉलीवुड स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन?

शाहरुख, सलमान से रणबीर तक, किसके बॉलीवुड स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन?

बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. आज हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे, जिनकी करोड़ों रुपये की वैनिटी वैन किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Aug 2026 09:04 PM (IST)
बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. आज हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे, जिनकी करोड़ों रुपये की वैनिटी वैन किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है.

बॉलीवुड सितारे सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इन्हीं में से एक है उनकी आलीशान वैनिटी वैन, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद होती हैं. आइए जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रणबीर कपूर तक, किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन.

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प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के पास 4 करोड़ रुपये की वैनिटी वैन है. इसमें ऑफिस, लग्जरी लाउंज, बेडरूम, मेकअप एरिया और मीटिंग रूम जैसी कई हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं.
प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के पास 4 करोड़ रुपये की वैनिटी वैन है. इसमें ऑफिस, लग्जरी लाउंज, बेडरूम, मेकअप एरिया और मीटिंग रूम जैसी कई हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं.
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सलमान की वैनिटी वैन की कीमत करीब 3-4 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसमें जिम, किचन, लाउंज और आरामदायक बेडरूम जैसी सुविधाएं हैं.
सलमान की वैनिटी वैन की कीमत करीब 3-4 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसमें जिम, किचन, लाउंज और आरामदायक बेडरूम जैसी सुविधाएं हैं.
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दीपिका की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के बीच है. इसका प्रीमियम इंटीरियर इसे बेहद खास बनाता है.
दीपिका की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के बीच है. इसका प्रीमियम इंटीरियर इसे बेहद खास बनाता है.
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एक्टर रणबीर कपूर की वैनिटी वैन की कीमत भी 1-3 करोड़ रुपये के आसपास है. इसमें शानदार लग्जरी लाउंज बनाया गया है.
एक्टर रणबीर कपूर की वैनिटी वैन की कीमत भी 1-3 करोड़ रुपये के आसपास है. इसमें शानदार लग्जरी लाउंज बनाया गया है.
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एक्ट्रेस आलिया की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी इस वैनिटी वैन को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने तैयार किया है.
एक्ट्रेस आलिया की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी इस वैनिटी वैन को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने तैयार किया है.
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ऋतिक की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें आरामदायक और लग्जरी केबिन मौजूद है.
ऋतिक की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें आरामदायक और लग्जरी केबिन मौजूद है.
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करीना की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के करीब है. इसमें प्रीमियम सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है.
करीना की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये के करीब है. इसमें प्रीमियम सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है.
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अजय देवगन की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कस्टम डिजाइन है.
अजय देवगन की वैनिटी वैन की कीमत 1-3 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कस्टम डिजाइन है.
Published at : 01 Aug 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Alia Bhatt SALMAN KHAN

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