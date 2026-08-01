शाहरुख, सलमान से रणबीर तक, किसके बॉलीवुड स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन?

प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के पास 4 करोड़ रुपये की वैनिटी वैन है. इसमें ऑफिस, लग्जरी लाउंज, बेडरूम, मेकअप एरिया और मीटिंग रूम जैसी कई हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं.