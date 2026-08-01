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सिंपलिसिटी में भी क्लास, प्रियंका चतुर्वेदी के इन 8 पार्लियामेंट लुक्स से लें 'परफेक्ट साड़ी इंस्पिरेशन'
Priyanka Chaturvedi Saree Looks: अगर आप सादगी के साथ क्लासी लुक पाना चाहती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी के ये पार्लियामेंट साड़ी लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं.
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपने बेबाक अंदाज के साथ-साथ शानदार साड़ी लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. संसद में उनका हर लुक सादगी, गरिमा और एलिगेंस का बेहतरीन मेल नजर आता है. अगर आप भी सिंपल लेकिन क्लासी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी के ये 8 पार्लियामेंट लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Tags :Priyanka Chaturvedi
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