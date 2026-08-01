ऑफ-व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का लुक बेहद सिंपल लग रहा है. साड़ी पर ग्रे कलर के लीफ पैटर्न बने हुए हैं. ब्लैक बॉर्डर साड़ी के डिजाइन को और निखार रहा है. तस्वीर देखकर लगता है कि ये सॉफ्ट कॉटन या लिनन फैब्रिक की साड़ी है. सनग्लासेस, खुले बाल और ब्लैक हैंडबैग के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी नजर आ रहा है.