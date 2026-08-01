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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिंपलिसिटी में भी क्लास, प्रियंका चतुर्वेदी के इन 8 पार्लियामेंट लुक्स से लें 'परफेक्ट साड़ी इंस्पिरेशन'

सिंपलिसिटी में भी क्लास, प्रियंका चतुर्वेदी के इन 8 पार्लियामेंट लुक्स से लें 'परफेक्ट साड़ी इंस्पिरेशन'

Priyanka Chaturvedi Saree Looks: अगर आप सादगी के साथ क्लासी लुक पाना चाहती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी के ये पार्लियामेंट साड़ी लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Priyanka Chaturvedi Saree Looks: अगर आप सादगी के साथ क्लासी लुक पाना चाहती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी के ये पार्लियामेंट साड़ी लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपने बेबाक अंदाज के साथ-साथ शानदार साड़ी लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. संसद में उनका हर लुक सादगी, गरिमा और एलिगेंस का बेहतरीन मेल नजर आता है. अगर आप भी सिंपल लेकिन क्लासी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी के ये 8 पार्लियामेंट लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं.

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ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही हैं. उन्होंने इसके साथ ब्राइट पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को और निखार रहा है. साड़ी का पीला बॉर्डर इसे खास बना रहा है. खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ उनका सिंपल लुक काफी एलिगेंट लग रहा है.
ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही हैं. उन्होंने इसके साथ ब्राइट पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को और निखार रहा है. साड़ी का पीला बॉर्डर इसे खास बना रहा है. खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ उनका सिंपल लुक काफी एलिगेंट लग रहा है.
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रस्ट ऑरेंज कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने इस साड़ी को बेहद सिंपल तरीके से कैरी किया है, जिससे उनका लुक क्लासी और नेचुरल लग रहा है. ये हैंडलूम कॉटन या सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक की साड़ी लगती है. खुले बाल और हल्की मुस्कान उनके लुक को और खूबसूरत बना रही है.
रस्ट ऑरेंज कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने इस साड़ी को बेहद सिंपल तरीके से कैरी किया है, जिससे उनका लुक क्लासी और नेचुरल लग रहा है. ये हैंडलूम कॉटन या सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक की साड़ी लगती है. खुले बाल और हल्की मुस्कान उनके लुक को और खूबसूरत बना रही है.
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ऑफ-व्हाइट कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने इस साड़ी के साथ सनग्लासेस कैरी किए हैं, जिससे उनका लुक मॉडर्न टच पा रहा है. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये कॉटन फैब्रिक की साड़ी है.
ऑफ-व्हाइट कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने इस साड़ी के साथ सनग्लासेस कैरी किए हैं, जिससे उनका लुक मॉडर्न टच पा रहा है. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये कॉटन फैब्रिक की साड़ी है.
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नेवी ब्लू कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट लग रहा है. साड़ी पर छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ और हल्का ब्लू बॉर्डर इसे और खूबसूरत बना रहे हैं. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि यह सॉफ्ट सिल्क या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है, जिसमें हल्की चमक दिखाई दे रही है.
नेवी ब्लू कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट लग रहा है. साड़ी पर छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ और हल्का ब्लू बॉर्डर इसे और खूबसूरत बना रहे हैं. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि यह सॉफ्ट सिल्क या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है, जिसमें हल्की चमक दिखाई दे रही है.
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ऑफ-व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का लुक बेहद सिंपल लग रहा है. साड़ी पर ग्रे कलर के लीफ पैटर्न बने हुए हैं. ब्लैक बॉर्डर साड़ी के डिजाइन को और निखार रहा है. तस्वीर देखकर लगता है कि ये सॉफ्ट कॉटन या लिनन फैब्रिक की साड़ी है. सनग्लासेस, खुले बाल और ब्लैक हैंडबैग के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी नजर आ रहा है.
ऑफ-व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का लुक बेहद सिंपल लग रहा है. साड़ी पर ग्रे कलर के लीफ पैटर्न बने हुए हैं. ब्लैक बॉर्डर साड़ी के डिजाइन को और निखार रहा है. तस्वीर देखकर लगता है कि ये सॉफ्ट कॉटन या लिनन फैब्रिक की साड़ी है. सनग्लासेस, खुले बाल और ब्लैक हैंडबैग के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी नजर आ रहा है.
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पीच कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. साड़ी का गोल्डन बॉर्डर इसे और खूबसूरत बना रहा है. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये चंदेरी सिल्क या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है.
पीच कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. साड़ी का गोल्डन बॉर्डर इसे और खूबसूरत बना रहा है. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये चंदेरी सिल्क या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है.
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ब्लैक कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. साड़ी पर छोटे-छोटे व्हाइट डॉट्स जैसे पैटर्न बने हैं. वहीं, रेड बॉर्डर और ब्लाउज पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रहे हैं. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये हैंडलूम कॉटन या कॉटन सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है.
ब्लैक कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. साड़ी पर छोटे-छोटे व्हाइट डॉट्स जैसे पैटर्न बने हैं. वहीं, रेड बॉर्डर और ब्लाउज पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रहे हैं. तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये हैंडलूम कॉटन या कॉटन सिल्क ब्लेंड फैब्रिक की साड़ी है.
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3. ग्रीन कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का अंदाज बेहद फ्रेश और एलिगेंट दिखाई दे रहा है. साड़ी पर हल्की चेक या टेक्सचर्ड डिजाइन नजर आ रही है, जबकि इसके साथ पहना गया नीला ब्लाउज खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बना रहा है. ये कॉटन फैब्रिक की साड़ी लगती है.
3. ग्रीन कलर की साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का अंदाज बेहद फ्रेश और एलिगेंट दिखाई दे रहा है. साड़ी पर हल्की चेक या टेक्सचर्ड डिजाइन नजर आ रही है, जबकि इसके साथ पहना गया नीला ब्लाउज खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बना रहा है. ये कॉटन फैब्रिक की साड़ी लगती है.
Published at : 01 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi

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